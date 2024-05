Encceja 2024: Inscrições estão abertas; confira | A TARDE

Começou, nesta segunda-feira, 29 de abril, o período de inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. O prazo termina no dia 10 de maio e também vale para as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social. O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. As inscrições devem ser feitas no Sistema Encceja.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aplicará as provas no dia 25 de agosto.

Justificativa de ausência – Se a pessoa não justificou a falta no Encceja 2023 ou teve a justificativa reprovada, deverá ressarcir o valor de R$ 40 ao Inep para confirmar a inscrição no Encceja 2024. O prazo para o ressarcimento termina em 15 de abril.

Encceja – Realizado pelo Inep desde 2002, o exame possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

As secretarias de Educação e os institutos federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. O exame também estabelece uma referência nacional para a avaliação de jovens e adultos, tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

O Encceja ainda serve de baliza à implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

Acesse o edital do Encceja 2024

Acesse o Sistema Encceja

Saiba mais sobre o Encceja