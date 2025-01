Encontro Estudantil da Rede Estadual celebra educação, cultura e inovação na Bahia

- Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Após três dias de aprendizado, criatividade e integração, o Encontro Estudantil da Rede Estadual, promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), encerrou sua edição com uma programação diversificada e emocionante. O evento reuniu 7 mil estudantes, professores e gestores de toda o estado para vivenciar experiências nas áreas de educação, tecnologia e cultura, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A programação incluiu apresentações musicais, desfiles, rodas de conversa, exposições de projetos científicos e tecnológicos, além de premiações para os destaques da Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba), dos Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica e das Agências de Notícias. Os vencedores receberam prêmios como smartwatches, caixas de som e smartphones.

"Vocês estão fazendo história na educação da Bahia e eu estou muito feliz por compartilhar esse momento com vocês. Nós vivemos três dias aqui de inovação, de ciência, de pesquisa, de arte, de cultura e, sobretudo, de educação. É isso que a gente acredita na educação, é essa escola pública que a gente quer reafirmar, é essa escola pública que o Governo do Estado está construindo na Bahia, uma escola pública que tem a cara dos estudantes da Bahia", afirmou a secretária da Educação, Rowenna Brito.

O clima de celebração e pertencimento marcou o evento, reforçando o compromisso da comunidade escolar com uma educação transformadora e inclusiva.

"A experiência de estar nesse evento foi maravilhosa, pois aqui eu pude desenvolver minhas habilidades oratórias apresentando o meu projeto e conhecimento. Também eu quero mandar um agradecimento para Rowenna, secretária de Educação da Bahia, e também para Jerônimo, por ele ter visto e proporcionado esse evento maravilhoso", ressaltou o estudante Thiago Ferreira, do CETEP Sisal de Serrinha.

"Um evento bonito. A gente saiu de Serrinha para cá e fomos surpreendidos com um evento enorme desse, maior do que o ano passado. Já é meu quarto ano participando desse encontro, e eu só tenho a para agradecer a Secretaria de Educação por produzir esse brilhante evento", completa o orientador de Thiago, o professor Thales Lima.

Para encerrar com chave de ouro, os estudantes curtiram o show exclusivo da cantora Mari Fernandez, uma das maiores vozes do sertanejo no Brasil.

Com o tema “Arte, ciência e democracia: caminhos para a sustentabilidade”, o Encontro Estudantil da Rede Estadual consolidou-se mais uma vez como um espaço de valorização das múltiplas expressões culturais e do protagonismo estudantil, deixando uma marca significativa na trajetória de cada participante.