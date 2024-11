Candidato é empurrado por baixo de portão segundos antes do fechamento

- Foto: Reprodução | Stephane Gomes/g1

Durante o fechamento dos portões, às 12h, um dos candidatos rolou e foi 'empurrado' por baixo do portão no momento e conseguiu, por questão de segundos, participar do primeiro dia da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), em Cuiabá. O momento foi registrado por câmera de celular.

Estudante entra no último segundo para realizar prova do Enem em Cuiabá pic.twitter.com/oQQMEcDwtz — perrenguematogrosso (@perrenguemt) November 3, 2024

O primeiro dia do Enem, acontece neste domingo, 3, e as provas devem começar às 12h30. Os candidatos podem sair a partir das 14h30, mas sem caderno de questões. Só poderá sair com a prova em mãos a partir das 17h. Já o encerramento do teste é às 17h30.

As notas do Enem 2024 podem garantir vaga em instituições de ensino superior pública ou privada brasileiras e até em faculdades fora do país. Confira como podem ser utilizada em cada situação: