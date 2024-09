Dicas do Enem 2024: veja como otimizar o tempo na prova de Espanhol

Faltam apenas dois meses para a realização das provas do Enem 2024 - Foto: © Valter Campanato/Agência Brasil

A contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já começou, restando apenas dois meses para a realização das provas, marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os candidatos enfrentarão, além da redação, as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, áreas fundamentais para garantir uma boa pontuação no exame.

Com o objetivo de auxiliar os estudantes na preparação para o Enem , o A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , apresenta um novo vídeo do quadro ‘Dicas do Enem 2024’ , disponível no perfil do Instagram @atardeeducacao . O destaque desta quarta-feira, 11, é para temas essenciais da prova de espanhol.

A professora Maiara Bonfim compartilha dicas valiosas sobre tópicos recorrentes e oferece estratégias para otimizar o tempo e garantir uma interpretação precisa das questões.

Maiara começa o vídeo explicando que a prova é composta por cinco questões escritas em português, enquanto os textos estarão em espanhol. Uma estratégia sugerida pela especialista é começar a leitura pela questão, identificando o que será pedido antes de analisar o texto.

Outra recomendação de Maiara é entender a função do texto.

Você não precisa se preocupar tanto com todas as questões de vocabulário, com todas as palavras, dominar todas elas, porque obviamente, se a gente não consegue ter esse domínio na língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, quem dirá em uma língua estrangeira Maiara Bonfim - Professora de Espanhol

Além disso, ela destaca a importância de prestar atenção às semelhanças entre o português e o espanhol, as chamadas línguas hermanas. Segundo Maiara, “a gente tem uma mesma mãe - o latim . Então, muitas palavras são palavras que correspondem, que a gente já vai dominar. Existem palavras que são chamadas de falsos amigos ou falsos cognatos, que vão parecer uma coisa e na verdade elas significam outra, e aí neste momento, a gente tem que ter mais atenção”, pontua.



A professora ainda ressalta a importância de compreender a variação linguística. “Uma dica super importante é que a gente nunca vai entender isso como uma coisa negativa. A variação linguística, ela é fruto de uma língua viva, de uma língua que está em movimento e que está se atualizando o tempo todo”. Ela eacrescenta que, com 21 países falantes de espanhol, variações são esperadas, e é comum que surjam expressões ou palavras específicas de determinadas regiões.

Por fim, Maiara aconselha a não focar em dominar todo o vocabulário, mas sim em entender o que está sendo perguntado.

Compreender o texto, fazer uma boa leitura e obviamente ter um bom nível de gramática também ajuda. Porque quando a gente entende a gramática, a pergunta não vai vir diretamente sobre a gramática, mas a gramática, ela lhe ajuda a fazer uma boa leitura de texto Maiara Bonfim - Professora de Espanhol

