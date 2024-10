'Dicas Enem 2024': boa alimentação é aliada de quem vai realizar a prova

Alimentação também é importante nos dias do Enem - Foto: Freepik

A preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 vai além do estudo das disciplinas e da prática para a redação. Em equilíbrio com a mente, o corpo também deve estar bem cuidado.

No quadro ‘Dicas do Enem 2024’, iniciativa do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, desta quarta-feira, 16, a nutricionista Gleice Oliveira destaca que uma alimentação adequada pode ser um fator decisivo no desempenho durante a prova. Confira as orientações.

Café da manhã

Para essa refeição, Gleice recomenda um café da manhã reforçado, mas equilibrado, sem excessos. "Escolha opções como pães integrais, raízes, cuscuz e, como boas fontes de proteína, temos o ovo, frango, carne, e não se esqueça de incluir uma fruta nessa refeição", orienta a nutricionista.

Lanche

No período da tarde, é importante optar por alimentos leves e familiares ao estudante. Segundo Gleice, uma boa escolha é o sanduíche natural, frutas secas e, claro, é possível incluir um docinho moderado.

"Por outro lado, evite alimentos muito gordurosos ou que você nunca consumiu antes. Alimentos que podem causar má digestão ou que têm absorção mais lenta podem provocar sonolência, indisposição e mal-estar, prejudicando seu rendimento na prova", alerta.

A água também é um item essencial. A desidratação pode afetar a capacidade de concentração e causar sintomas como dor de cabeça e cansaço. Para assistir ao vídeo completo, acesse o Instagram @atardeeducacao.

Além das dicas de alimentação, o quadro ‘Dicas do Enem 2024’ trouxe diversas informações e orientações práticas para enriquecer o conhecimento em várias áreas de estudo. Para intensificar sua preparação nesta reta final, confira os vídeos sobre cada componente curricular no Instagram @atardeeducacao.