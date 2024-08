‘Dicas Enem 2024’: conheça as estratégias para dominar a prova de linguagens

Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Gabriel Jabur | Agência Brasília

O quadro ‘Dicas Enem 2024’, que destaca profissionais de diversas áreas curriculares para oferecer dicas essenciais para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apresenta nesta quarta-feira, 7, recomendações para se sair bem na prova de Linguagens. Nesta edição, o foco está em estratégias para dominar a prova que abrange Redação, Português e Literatura.

O vídeo desta semana, disponível no perfil doInstagram do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, conta com a participação do professor de Redação e Literatura Zé Carlos Bastos. Em sua abordagem, o professor destaca que a prova de Linguagens é eminentemente interpretativa e requer uma atenção especial às figuras de linguagem. Ele compartilha técnicas para melhorar a interpretação de textos e aperfeiçoar a produção textual. Confira as dicas:

Principais figuras de linguagem

A primeira orientação do professor é estar atento às funções da linguagem e às figuras de linguagem. Zé Carlos explica que as principais figuras de linguagem a serem estudadas são metáfora, antítese, paradoxo e hipérbole. Compreender essas figuras é essencial para interpretar e criar textos com mais precisão.

Textos não verbais

Já que se trata de uma prova de linguagens, Zé Carlos destaca a importância da linguagem pictórica, que utiliza imagens e símbolos para comunicar ideias, emoções e conceitos. “E quem é o autor mais cobrado dessas provas? O grande cubista Pablo Picasso”, acrescenta o professor.

Gêneros e tipos textuais

O professor alerta que é fundamental conhecer os tipos textuais frequentemente abordados nas questões. Estudar os gêneros narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo e, especialmente, os gêneros textuais é crucial para obter uma boa pontuação.

Redação

Para Zé Carlos, a redação é a “cereja do bolo da prova do Enem". Ele recomenda que os candidatos entendam que o texto dissertativo deve ter uma estrutura clara: introdução, desenvolvimento e conclusão. “E como eu posso iniciar o fim do meu texto? Vá na facilidade, lança um ‘portanto’, um ‘logo’, um elemento que deixe claro para o corretor que você está concluindo seu texto”, conclui o professor Zé Carlos Bastos.



Na última quarta-feira, 31, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de Matemática e suas Tecnologias, com a professora Amanda Fonseca. Para assistir ao vídeo completo, clique aqui.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024' os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.