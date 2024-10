‘Dicas Enem 2024’: conheça os principais assuntos que caem na prova de Filosofia

Faltam menos de 26 dias para o Enem 2024 - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília/GDF

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 , cresce a expectativa de milhares de estudantes em busca de uma vaga no ensino superior. Faltando menos de 26 dias para as provas, o quadro 'Dicas do Enem 2024' , iniciativa do A TARDE Educação , do Grupo A TARDE , separou os principais temas de Filosofia que costumam ser cobrados no exame. Vale lembrar que as provas irão ocorrer em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro.



No vídeo disponível no Instagram @atardeeducacao , o professor de Filosofia, Isaac Lago, explica que entre os conteúdos cobrados no Enem, 42% estão relacionados a temas específicos, como epistemologia, ética e política, enquanto 58% têm foco na cronologia do pensamento filosófico.

“É interessante que tenhamos uma ideia desde a origem, século VII, VI aC, passando pela Filosofia clássica, cruzando a medieval, chegando à contemporânea, mas antes de passar pela moderna”, acrescenta.

“Pensando em Filosofia antiga, os pré-socráticos sempre presentes, são aqueles que buscam na natureza o arco do universo. A partir dos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, o olhar é o ser humano, é uma espécie de antropologia filosófica”, pontua Isaac.

O professor também chama atenção para as principais escolas do período helenístico, como o ceticismo, estoicismo, epicurismo e cinismo, além da relevância da Filosofia medieval, marcada pela patrística e escolástica.

Na modernidade, temas como as políticas de investigação – envolvidos pensadores como Maquiavel e os contratualistas – e a epistemologia, com correntes como o racionalismo e o empirismo, ganham destaque.

Segundo Isaac, Immanuel Kant e sua crítica também são pontos centrais para o Enem. Na contemporaneidade, o foco está nas crises que afetam a construção do pensamento ocidental.

Isaac ainda ressalta uma dica importante para a hora da prova: leia primeiro o comando da questão antes de se debruçar sobre o texto base. "Dominando o comando, sabendo que a questão está lhe pedindo, certamente você melhorará seu tempo e alcançará seu resultado", orienta.

Para conferir mais dicas, o vídeo completo com as orientações do professor Isaac Lago está disponível no Instagram do A TARDE Educação .

Na última quarta-feira, 2, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de Sociologia, com o professor Danilo Reis.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação lançou o quadro ‘Dicas do Enem 2024’. O projeto oferece uma série de informações e orientações dinâmicas para ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

Nas ‘Dicas Enem 2024’, os estudantes têm contato com professores especialistas de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos, no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudam os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos são divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.