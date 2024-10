'Dicas Enem 2024': quais assuntos mais caem na prova de História?

Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

Quais são os assuntos de História que mais caem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)? Se você sempre se faz essa pergunta, esta edição do ‘Dicas do Enem 2024’, uma iniciativa do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, traz as respostas.

No vídeo disponível no Instagram @atardeeducacao, o professor de História Yuri Vieira começa as dicas destacando que, na parte de História do Brasil, os candidatos precisam ficar atentos a alguns temas que são muito recorrentes. Entre eles estão o Brasil Colônia, a história do período republicano, tanto a Primeira República quanto a Nova República, após a ditadura militar, e, claro, o período da Era Vargas, que é sempre frequente nas provas do Enem.

"Na parte da História Geral, eu sugiro que vocês estudem a parte da Idade Antiga, da Idade Clássica, a história dos gregos e dos romanos, isso é muito recorrente na prova. Ainda na parte da História Geral, é muito importante a ascensão dos regimes totalitários, aquele contexto do período entre guerras. Isso é muito importante para a sua prova”, acrescenta Yuri.

Para a parte de Atualidades, o professor pontua que é crucial ficar atento aos grandes conflitos que estão acontecendo no mundo atualmente.

"O confronto envolvendo Rússia e Ucrânia, com o envolvimento dos Estados Unidos. O confronto envolvendo Israel e Palestina, isso é muito importante, e todos os conflitos que envolvem o Oriente Médio, bem como a ascensão de grupos jihadistas no norte da África são temas bem importantes”, destaca o professor.

Além dos assuntos mencionados, o professor alerta que a prova exige muita atenção à capacidade interpretativa dos candidatos.

"O texto traz uma ideia, e essa ideia é continuada diante das alternativas. Então é muito importante que você leia o texto e extraia o eixo temático do texto, diz.

“A questão que está falando sobre economia, subsociedade, política, cultura, religião... É esse eixo temático que será utilizado nas alternativas e, por favor, cuidado com os distratores”, acrescenta o professor, desejando boa sorte aos candidatos que irão participar do exame nos dias 3 e 10 de novembro.

Vale lembrar que, no primeiro dia do Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes enfrentarão provas de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.



Na última quarta-feira, 18, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de Geografia, com o professor Bartilotti.



Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação lançou o quadro ‘Dicas do Enem 2024’. O projeto oferece uma série de informações e orientações dinâmicas para ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No ‘Dicas Enem 2024’, os estudantes têm contato com professores especialistas de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos, no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudam os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos são divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.