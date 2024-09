Dicas Enem 2024: saiba como estudar para a prova de Geografia

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, dá continuidade ao quadro 'Dicas do Enem 2024', que traz professores de diversas áreas curriculares oferecendo orientações essenciais sobre os conteúdos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro.

Nesta quarta-feira, 18, o professor de Geografia e Atualidades, Bartilotti, compartilha uma série de dicas para os candidatos que irão participar do exame. O vídeo está disponível no perfil do Instagram @atardeeducacao.

Segundo Bartilotti, na última edição do Enem, houve poucas questões relacionadas à Geografia Física, mas quando aparecem, exigem conhecimento técnico.

"Pode ser que esta nova edição do Enem venha caprichada em Geografia Física, portanto clima e vegetação, relevo e solo são dicas importantes para você estudar”, explica.

Em seguida, o professor aborda Gografia Humana. Temas como população, migração e urbanização têm grande peso na prova, principalmente as questões relacionadas às mazelas sociais das grandes cidades. "Você não pode vacilar. População, a parte de migrações é extremamente cobrada na prova do Enem", pontua Bartilotti.

Para o especialista, atualidades não são o foco da prova do Enem, já que o exame considera atualidades como o período pós-Segunda Guerra Mundial, e os acontecimentos de 2024, por exemplo, não são cobrados.

"Lembre-se, as questões já estão prontas, as questões têm que ser pré-testadas. Fique ligado no mundo pós-Segunda Guerra".

Outro ponto destacado pelo professor é a Geografia Econômica. Segundo ele, os candidatos precisam "ter um cuidado especial com agropecuária porque, na história do Enem, foi o assunto mais cobrado e se entrelaça muito com a Geografia Física, abordando questões de solo, desmatamento e vegetação. Lembre-se, a porção do Brasil hoje é o grande destaque com o cultivo de soja".

A última dica do professor refere-se à interpretação dos enunciados que, independente do tema – seja Geografia, Física, Econômica ou Política –, é fundamental.

"As proposições do Enem são muito curtas. Se você interpretar o comando, exatamente o que ele está pedindo no texto, você acerta a questão", finaliza o professor.

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto oferece uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024', os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos, no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.