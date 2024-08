‘Dicas Enem 2024’: saiba como evitar os erros de redação

Redação é um dos grandes medos dos estudantes - Foto: Wilson Dias | Agência Brasil

Toda quarta-feira, os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem conferir as 'Dicas do Enem 2024', no perfil do Instagram do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O quadro conta com profissionais de diversas áreas curriculares, oferecendo dicas essenciais de Redação, Matemática, Português, Física, Química, Biologia, Inglês, Espanhol, Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental.

Nesta semana, a professora de redação Carol Silveira destacou alguns erros comuns entre os candidatos ao Enem. Segundo a profissional, é essencial que o vestibulando leia toda a prova antes de começar a redação.

“É um erro comum as pessoas verem o tema e escreverem a redação com pressa para garantir a redação, porém, dentro da prova de humanas e linguagens, às vezes, existem repertórios e elementos que estão conectados com o tema. Então, é importante que você leia a prova, dê uma olhadinha, vai pro rascunho, depois você pode fazer as questões, e aí você volta com calma para poder passar ali”, pontua Carol.

Outro ponto importante é a atenção aos textos motivadores. Esses textos, que aparecem junto com a proposta de redação na prova, não devem ser copiados, mas precisam ser lidos com atenção para auxiliar na construção textual.

Carol Silveira destaca ainda que a utilização do título na redação pode ser prejudicial. “O título não é bom? Isso não vai ajudar no entendimento do texto? Pelo contrário. Se você fizer um título muito bom, ele não agrega nota nenhuma ao texto, até porque o texto é dividido em cinco competências: gramática; repertório e compreensão da proposta; argumentação, criticidade e coerência; conectivos; e proposta de intervenção de direitos humanos”, conclui.

Confira o vídeo completo no Instagram: @atardeeducacao.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024' os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.