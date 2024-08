‘Dicas Enem 2024’: saiba os assuntos de física que mais caem na prova

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: Divulgação/MEC

Os candidatos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, já podem conferir as novas recomendações do quadro ‘Dicas do Enem’. A inciativa destaca profissionais de diversas áreas curriculares, que apresentam dicas essenciais para o exame.

No material disponível no Instagram do @atardeeducação, do Grupo A TARDE, o professor de Física Marcelo Fininho aborda os temas mais recorrentes que costumam aparecer na prova. Vamos conferir?

Mecânica

Segundo o professor Marcelo Fininho, dos cinco tópicos abordados no Enem – mecânica, tecnologia, óptica, ondas e eletricidade – a mecânica é a área que mais aparece na prova. Por isso, é fundamental que os candidatos concentrem seus estudos nas leis de Newton e nos conceitos de movimentos retilíneos, incluindo movimento uniforme e movimento uniformemente variado.

Fenômenos ondulatórios

Outro tópico importante é o estudo dos fenômenos ondulatórios. De acordo com o especialista, “é importante que você reconheça os fenômenos ondulatórios, e saiba identificar. É muito comum a gente encontrar questões teóricas a respeito dos fenômenos ondulatórios. Geralmente essas questões são básicas. E para uma prova do Enem tem um peso muito grande”.

Método de correção da prova

Marcelo Fininho também alerta sobre a importância de compreender o método de correção da prova. Ele destaca que “os estudantes devem ter cuidado com as estatísticas, porque para a prova do Enem não vale apenas a quantidade de acertos, é importante que você garanta as questões básicas. A qualidade das questões que você acerta, com certeza, vai fazer sua nota subir em relação a teoria de resposta ao item, que é o método de correção da prova do Enem”.

Assista:

Na última quarta-feira, 7, o ‘Dicas Enem 2024’ abordou os principais temas da prova de Linguagens, que abrange Redação, Português e Literatura, com o professor de Redação e Literatura Zé Carlos Bastos.

>> Para assistir ao vídeo completo, clique aqui.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto irá oferecer uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024' os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.