‘Dicas Enem 2024’: veja estratégias para se dar bem na prova de inglês

As provas de Língua Estrangeira serão aplicadas no dia 3 de novembro - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Além das disciplinas de Português e Redação, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 enfrentarão, no primeiro dia de provas, marcado para 3 de novembro, as provas de Língua Estrangeira. Os candidatos poderão escolher entre Inglês e Espanhol para responder a cinco questões, deixando em branco as do idioma não selecionado.

Para ajudar na preparação para a prova de Inglês, o quadro Dicas do Enem 2024, do A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, traz orientações com a professora Carla Naves.

Disponível no perfil do Instagram do A TARDE Educação, a especialista inicia o vídeo com um alerta importante. Ela explica que as cinco questões da prova de Inglês são voltadas para interpretação de texto.

"Eu sugiro que vocês, antes de ir ao texto, vão olhar as questões. Por quê? Porque todas essas questões estão relacionadas a um mini texto em quatro alternativas”, disse.

A orientação é clara: “pegou a prova de inglês, olha a primeira questão. Dá uma lida na pergunta, dá uma lida nas alternativas e só depois você retoma o texto”.

E se surgir alguma dúvida durante a prova? A professora Carla enfatiza que o participante nunca deve voltar ao texto quando estiver em dúvida entre duas alternativas. Nesse caso, a recomendação é “volte para a questão, veja o que ela está pedindo, procure os verbos principais daquela questão e, depois, volte para as duas alternativas que você está em dúvida”.

Ela também lembra a importância de prestar atenção aos link words, conjunções, palavras repetidas e cognatos, que são palavras com grafia e tradução semelhantes em inglês e português.

“Olhem as palavras cristalinas, aquelas palavras que a gente trabalha muito em português. Por exemplo: ninguém nunca diz que vai a uma apresentação, todo mundo hoje diz que vai a um show. Então, show é a palavra cristalina”.

Além disso, a professora tranquiliza os estudantes quanto a encontrar palavras desconhecidas no texto. “Comecem pelas cognatas, depois vão para as palavras cristalinas, olhem os verbos que vocês já conhecem em inglês, vejam os pronomes e, só assim, vá naquela palavrinha que porventura você entrou em pânico”.

A professora Carla finaliza com uma mensagem de incentivo: “Pode ter certeza que você vai acertar as cinco questões de Língua Inglesa”.

Dicas do Enem 2024

Com o objetivo de incentivar o estudo entre os inscritos no Enem 2024, o A TARDE Educação lançou o quadro 'Dicas do Enem 2024'. O projeto oferece uma série de informações e orientações dinâmicas a fim de ampliar o conhecimento em diversas áreas de estudo.

No 'Dicas Enem 2024', os estudantes terão contato com professores experientes de cada área do conhecimento, através de vídeos de até 5 minutos, no Instagram @atardeeducacao. Além disso, conteúdos com psicóloga e nutricionista ajudarão os candidatos a cuidar da saúde física e mental. Os conteúdos serão divulgados todas as quartas-feiras, e seguem até o mês de novembro.

A proposta vai adentrar em assuntos e matérias de cada área do conhecimento que costumam ser mais cobrados no Enem, como ciências da natureza, ciências humanas, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação.