Estudantes são recepcionados por equipes da SEC no 2° dia do Enem

Equipe da Secretaria de Educação do Estado - Foto: Reprodução/SEC

Equipes da Secretaria de Educação do Estado recepcionaram os estudantes no segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (dia 10). As ações foram distribuídas nas unidades escolares com o maior número de inscritos na capital baiana e todo interior do Estado. Os participantes do Enem 2024 deram início, às 13h30 (horário de Brasília), à realização das provas de Ciências da Natureza e Matemática. No total, são cinco horas de aplicação regular, com encerramento às 18h30. Aqueles que adquiriram tempo adicional, por meio da solicitação de atendimento especial, tem mais uma hora para concluir o exame.

A secretária de Educação do Estado, Rowenna Britto, participou da ação no Colegio Estadual de Vila Canária. “É mais do que entregar um kit-lanche, é entregar uma palavra de acolhimento, de cuidado, de incentivo aos estudantes. A gente sabe que eles estudaram ao longo do ano inteiro, fizeram aulões do Enem. Fizemos, ao longo do ano, simulados, correção da redação, uma série de atividades de recomposição da aprendizagem para esses estudante".

A importância do Enem para o futuro dos estudantes e a alta participação dos estudantes no exame, com 100% dos alunos do 3° ano inscritos, também foram pontos destacados pela secretária. "Fizemos um grande esforço de mobilização para garantir a presença de todos os inscritos. Mas, aliado a isso, também tivemos políticas públicas de acesso e permanência na escola, com o Bolsa Presença, que a gente criou aqui na Bahia, e o Pé-de-Meia, criado pelo governo federal. Tivemos 100% dos estudantes da rede estadual inscritos no Enem e a gente fica feliz. O exame, além de ser a porta de entrada da universidade, é a chave para a transformação da vida deles, que é o conhecimento, e a educação é esse caminho".

Carlos Eduardo Machado, 17 anos, foi o primeiro candidato a chegar no local de prova: às 10h. Estudante do 3° ano no Colégio Estadual Arthur de Sales, ele revelou que estava ansioso. “Minha expectativa é fazer uma boa prova, porque eu quero fazer uma faculdade de informática”.

Reaplicação – O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, é de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro. O gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no dia 20 de novembro.