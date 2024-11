Mega Aulão do Enem do IngreSSAr já conta com mais de 6 mil inscritos

Na ocasião, o espaço receberá professores que farão uma revisão temática com os alunos - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

Mais de 6 mil estudantes já se inscreveram para o Mega Aulão do programa IngreSSAr, evento promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), que acontece no próximo sábado, dia 26, no Centro de Convenções Salvador, localizado na orla da Boca do Rio.



Na ocasião, o espaço receberá professores considerados os melhores dos cursos preparatórios da capital baiana, que farão uma revisão temática com os alunos que estão se preparando para uma das etapas mais importantes de suas vidas: a entrada no ensino superior por meio do bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além disso, os profissionais darão dicas estratégicas e emocionais para conseguir boas pontuações nas áreas de conhecimento cobradas na prova, que acontecerá nos dias 3 e 10 de novembro. O exame é a principal porta de entrada para as melhores e maiores universidades do país.

O evento, que é gratuito, tem capacidade para atender 7 mil estudantes e faz parte do programa IngreSSAr, que oferece mil bolsas em cursos de pré-vestibular para jovens de 16 a 29 anos que querem fazer o Enem ou outros vestibulares. Os interessados em participar do aulão devem se cadastrar pelo site www.ingressar.salvador.ba.gov.br.

“Estamos na reta final do nosso programa IngreSSAr e vamos fechá-lo com esse aulão com os melhores professores. Serão dadas dicas e construção de repertório para a redação, ou seja, tudo o que for necessário para que o aluno relaxe, porque isso também é necessário, afinal eles estão ansiosos”, comentou Fernanda Silva Lordêlo, titular da SPMJ.



Géssica Reis, de 25 anos, é uma das alunas do IngreSSAr. Bolsista no pré-vestibular Análise, ela também vai participar da revisão no Centro de Convenções Salvador. A jovem destacou como tem sido a sua rotina de estudos e o quanto o programa a ajuda nesse processo, já que lhe permite estudar de forma gratuita em um dos mais renomados pré-vestibulares da cidade.

“Fazer parte do programa é uma experiência incrível, acredito que o IngreSSAr promove a equidade, dá a chance a jovens egressos da escola pública, assim como eu, de conseguir entrar na universidade pública. Estou tendo acesso a conteúdos, materiais e a professores maravilhosos”, avalia.

“O aulão também é uma excelente oportunidade de, além de receber dicas valiosas, interagir com colegas e relaxar, já que estamos bem próximos da prova e, por isso, mais ansiosos”, completa a jovem.

De acordo com Fabrício Mayan, diretor pedagógico e professor do curso Análise na reta final de preparação para o Enem, é fundamental revisar os pontos mais importantes e que são mais recorrentes nas diversas áreas do conhecimento.

“É importante fazer questões relacionadas a esses conteúdos e, claro, sobretudo nas horas que antecedem a prova, especialmente no dia anterior, é essencial que você faça um relaxamento. O Enem, além de ser uma prova que requer conhecimento, também exige uma capacidade orgânica. O corpo e a mente precisam estar bem”, orienta.

Ainda de acordo com o professor é crucial revisar, mas também é importante programar esse descanso para que o candidato chegue no dia da prova preparado. Ele destaca ainda que nas Ciências Humanas, de forma geral, o tema da globalização é o mais recorrente.

“Envolve, fundamentalmente, as disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia. É um tema que deve ser priorizado, assim como a Revolução Industrial e os modos de produção. O Enem se atém muito ao fordismo, ao toyotismo e até ao terrorismo. Portanto, esses assuntos são mais relevantes. Quanto à geografia, temos observado um enfoque interessante nas últimas edições do Enem, explorando diversos conteúdos”, completa Mayan.