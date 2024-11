Salesianos Bahia oferecem programação extensa em preparação para Enem

Salesianos Bahia pretendem ampliar recursos já oferecidos para outros concursos e Olimpíadas - Foto: Larissa Ramos/Divulgação

Próximo da aplicação das provas do Enem, que acontece nos dias 3 e 10 de novembro, os Colégios Salesianos preparam os estudantes com a aplicação de simulados e aulões nas unidades de Salvador.

Além dos simulados, o diferencial do colégio é a análise feita pelos professores e estudantes na plataforma baseada na Teoria de Resposta ao Item (TRI), algoritmo usado pelo próprio Enem para corrigir e dar nota às questões da prova.

A rede de ensino também realiza aulas específicas de revisão para o Enem integradas no planejamento ao longo do ano, que foram intensificadas neste mês de outubro, nas unidades de Salvador: Liceu Salesiano do Salvador, em Nazaré, e Colégio Salesiano Dom Bosco, na Paralela.

De acordo com o professor Dr. Edivasco Carneiro, supervisor pedagógico do Ensino Médio do Liceu Salesiano de Salvador, materiais também são atualizados para acompanhar os assuntos mais cobrados pelo Enem nos últimos anos.

“Para estas aulas específicas de revisão, os professores organizam o material a partir da análise dos objetos de conhecimento que mais estão sendo cobrados no Enem nos últimos anos”

O supervisor ainda acrescentou que uma equipe acompanha os estudantes de forma personalizada para amparar questões socioemocionais e pedagógicas.

“Compreendemos que o estudante é um sujeito integral e precisa ser formado em sua integralidade e isso permite que os acompanhamos ao longo de todo ano mais de perto, incluindo a análise dos seus resultados ao longo dos trimestres”.

Segundo o educador, atividades lúdicas e relaxantes também são oferecidas para reduzir o nível de expectativa de proximidade do dia da prova dos estudantes.

Os colégios também organizam outras estratégias pedagógicas de preparação para o Enem ao longo do ensino médio, para além da 3º série.

“Avaliações e projetos balizados nas Habilidades que são cobradas no Enem e, sempre que possível, realizando atividades por Área do Conhecimento e, também, oferecemos componentes semestrais de aprofundamento para a 2ª série”, explicou Edivasco Carneiro.

Para motivar os estudantes, a rede de ensino proporciona o desenvolvimento de múltiplas habilidades | Foto: Divulgação

Os colégios também oferecem monitores de redação, física e matemática, além de acompanhamento e análise dos resultados trimestrais.

Diante do desafio de motivar os estudantes no processo de escuta, o supervisor comenta, “é preciso pensar de forma multi escalar, já que temos, de maneira geral, juventudes com múltiplas habilidades, várias referências e, ao mesmo tempo, uma fragilidade socioemocional gigantesca”, apontou o supervisor como um fator geracional.

Ao longo de todo o ano, os estudantes têm acesso à aulas com maior foco no Enem, na resolução das questões, além das “principais características da prova, análise das últimas provas realizadas, ou seja, eles já começam o ano numa verdadeira imersão do que é este Exame”, finaliza o educador.

Além da preparação para o Enem, ao longo do ano, os Colégios Salesianos oferecem também preparação para as Olimpíadas brasileiras de Matemática, História do Brasil, Geografia e de Astronomia e Astronáutica.

Segundo a supervisora ​​pedagógica do Ensino Médio do Colégio Salesiano Dom Bosco Salvador, Márcia Habibe, a rede de ensino busca proporcionar aos estudantes um desenvolvimento integral e múltiplo na incorporação de novos repertórios de conhecimento e em uma prática social responsável.

"O conceito de aprendizagem por competências alia-se à necessidade de tornar o processo de ensino-aprendizagem significativo, mantendo o foco nos objetos de estudo, mas assegurando também o desenvolvimento das habilidades a fim de adquirir determinadas competências", finaliza a pedagoga.

Resultados:

Diversos alunos da rede do Colégio Salesiano alcançaram números significativos e foram destaque em 2023. Como Tarcísio Moraes, ex-aluno dos Salesianos Bahia, formado em 2023, foi um dos estudantes com nota máxima em matemática no ENEM (958,6) e Dandara Amaral, ex-aluna que tirou nota 1.000 (mil) na redação.