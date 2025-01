Enem: conheça os estudantes da rede estadual da Bahia nota 980 na redação

Estudante Clarisse Gomes - Foto: Ascom SEC

Em um dos maiores desafios enfrentados pelos estudantes brasileiros, alunos da rede estadual da Bahia conquistaram um feito marcante: obtiveram a nota 980 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Oriundos de diferentes localidades da Bahia, os estudantes alcançaram o desempenho com o domínio das competências exigidas. Os resultados da prova foram divulgados na segunda-feira, 13, pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em Irecê, Clarisse Clara da Silva Gomes, de 18 anos, estudante concluinte do Colégio Estadual Jorge Rodrigues dos Santos, acredita que a prática constante foi o diferencial em sua preparação. "Desde o primeiro ano do Ensino Médio que faço o Enem como 'treineira', então já tenho o hábito dos estudos. Além de estudar pela manhã no colégio, também estudava à tarde em casa, fazendo o preparatório para o Enem e simulados, aos sábados e domingos. A escola contribuiu para o preparo pré-Enem no quesito de professores com bom desempenho. Minhas redações eram sempre corrigidas pela professora da minha escola, o que me ajudou a evoluir muito na escrita. Fiquei surpresa pela nota. Criei expectativa, mas não pensei que seria tão elevada assim, foi uma sensação de felicidade”, relatou.

Na Bahia, o Enem 2014 contou com a inscrição de mais de 113 mil alunos da rede estadual. Este ano, a participação de estudantes concluintes do Ensino Médio da rede estadual alcançou 100% e registrou um aumento de 38% em relação a 2023. Parte desse êxito se deveu à iniciativa “Tô com você no Enem”, da Secretaria da Educação do Estado (SEC). Além de oferecer transporte gratuito, kits com água e lanche e acesso gratuito ao metrô, em Salvador e Lauro de Freitas, o governo estadual garantiu ações de acolhimento nos dias do exame.

Laís Evangelista Souza, de 17 anos, concluinte do Colégio da Polícia Militar Anísio Teixeira, em Teixeira de Freitas, apontou que os projetos organizados pela escola foram fundamentais para ampliar seu repertório e desenvolver uma visão crítica sobre o tema da redação, que foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". “O projeto sobre a consciência negra que aconteceu na minha escola ajudou a aprofundar os repertórios socioculturais e contribuiu para a elaboração de uma argumentação mais crítica, que auxiliou na redação”, disse. Ao saber da nota, Laís afirmou sentir orgulho de sua trajetória. “Foi muito gratificante ver que todo meu esforço valeu a pena. Pretendo cursar Medicina na Universidade Federal do Sul da Bahia (USFB) e estou um pouco ansiosa para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu)”.

Estudante Laís Evangelista | Foto: Reprodução

Além das duas estudantes, Luís Felipe de Oliveira da Silva, do Colégio Estadual Altair Almeida Meira, em Maiquinique, também se destacou obtendo a nota mais alta abaixo de 1000 na redação do Enem. "A escola, sem dúvida, teve um papel fundamental na minha educação, especialmente as professoras de Redação, Elisângela Almeida, e a diretora Keytiane Santana, que foram muito incentivadoras com os alunos. O colégio também contribuiu significativamente ao motivar os estudantes. Fiquei feliz com a nota, ainda mais que não fiz uma preparação tão rigorosa. Contei com o aprendizado que obtive na escola e com as videoaulas que assisti em casa".