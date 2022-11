Enem neste domingo mobiliza 3,4 milhões de estudantes no país

Com quase 3,4 milhões de inscritos, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 13, em todo Brasil. O número, divulgado pelo Ministério da Educação, é 10% maior que em 2021.

Neste domingo, os estudantes vão realizar as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Quem não quer se atrasar deve estar atento ao horário, já que os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h.

O estudante que for fazer a prova deve apresentar um documento oficial com foto e o cartão de confirmação da inscrição. Para a resolução das questões e preenchimento do gabarito da prova, é obrigatório levar uma caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta.

Além da caneta, os alunos podem levar álcool em gel, água e lanches, que poderão ser vistoriados pelo fiscal da sala. Também é importante levar máscara de proteção facial por conta da obrigatoriedade do uso em alguns espaços fechados.

Durante a prova, é proibido o uso de telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico. Além disso, também estão vetados: qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens; óculos escuros; bonés; chapéus; viseiras; gorros; bebidas alcoólicas; cigarro; e drogas ilícitas.

Os portões fecham às 13h, mas a prova só será iniciada às 13h30. Cada estudante terá até às 19h para finalizar a prova e entregar o caderno de respostas. O caderno de questões só poderá ser levado pelos estudantes a partir das 18h30.