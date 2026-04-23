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EDUCAÇÃO

Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026 termina nesta sexta

Mais de 135 mil alunos da rede pública na Bahia podem se beneficiar da medida

Isabela Cardoso
Por

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Termina nesta sexta prazo para pedir isenção no Enem 2026
Termina nesta sexta prazo para pedir isenção no Enem 2026 -

Os estudantes interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 sem pagar a taxa de inscrição têm até esta sexta-feira, 24, para solicitar a isenção. O resultado das análises está previsto para ser divulgado no dia 8 de maio.

Na Bahia, a Secretaria de Educação da Bahia estima que mais de 135 mil alunos da rede pública, que estão concluindo o Ensino Médio, podem se beneficiar da medida.

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Além disso, as escolas estaduais estão auxiliando os estudantes por meio do programa “Tô com você no Enem”, com oferta de computadores e orientação durante o processo.

Quem pode pedir a isenção?

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, têm direito à gratuidade:

  • Estudantes que estejam cursando o último ano do Ensino Médio em escola pública em 2026;
  • Quem cursou todo o Ensino Médio na rede pública ou foi bolsista integral na rede privada, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;
  • Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CadÚnico.

Como fazer o pedido

A solicitação deve ser feita pela internet, no site do Inep, com login na conta Gov.br. Quem ainda não possui cadastro precisa criar um para acessar o sistema.

Justificativa de ausência também termina

O prazo desta sexta-feira, 24, também vale para quem precisa justificar ausência no Enem 2025, etapa necessária para garantir nova gratuidade em algumas situações.

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Educação Enem

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