Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2026 termina nesta sexta

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Termina nesta sexta prazo para pedir isenção no Enem 2026 - Foto: Divulgação

Os estudantes interessados em fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 sem pagar a taxa de inscrição têm até esta sexta-feira, 24, para solicitar a isenção. O resultado das análises está previsto para ser divulgado no dia 8 de maio.

Na Bahia, a Secretaria de Educação da Bahia estima que mais de 135 mil alunos da rede pública, que estão concluindo o Ensino Médio, podem se beneficiar da medida.

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Além disso, as escolas estaduais estão auxiliando os estudantes por meio do programa “Tô com você no Enem”, com oferta de computadores e orientação durante o processo.



Quem pode pedir a isenção?

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, têm direito à gratuidade:

Estudantes que estejam cursando o último ano do Ensino Médio em escola pública em 2026;

Quem cursou todo o Ensino Médio na rede pública ou foi bolsista integral na rede privada, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CadÚnico.

Como fazer o pedido

A solicitação deve ser feita pela internet, no site do Inep, com login na conta Gov.br. Quem ainda não possui cadastro precisa criar um para acessar o sistema.

Justificativa de ausência também termina

O prazo desta sexta-feira, 24, também vale para quem precisa justificar ausência no Enem 2025, etapa necessária para garantir nova gratuidade em algumas situações.