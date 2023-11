Ensino Médio de SP passa a contar com educação financeira | A TARDE

O governo de São Paulo decidiu reformular a grade do Ensino Médio nas escolas da rede estadual de ensino. Dentre as modificações, que passam a valer a partir do ano que vem, está o aumento das aulas de português e matemática, que serão elevadas em 60% e 70%, respectivamente.

As aulas de português subirão de 10 aulas semanais para 16, enquanto as de matemática serão elevadas de 10 para 17. Os estudantes também terão mais aulas de física, geografia e história.

Por outro lado, matérias como artes, filosofia, tecnologia e sociologia tiveram suas cargas horárias diminuídas. O governo também decidiu extinguir todas as matérias eletivas.

Além disso, alunos do oitavo e do nono ano do Ensino Fundamental, além dos estudantes do Ensino Médio, também terão aula de educação financeira.

