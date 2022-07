Escola Cafeína oferece 33 workshops gratuitos em Salvador

A escola baiana Cafeína, realiza a segunda edição da Locomotiva, evento gratuito, de 25 a 29 de julho, entre 9h e 21h, na Cafeína (Rua Alceu Amoroso Lima, Edf Mondial, 5º andar, Sala 506-Caminho das Árvores).

São cerca de 33 workshops que abrangem desde temas relacionados às áreas de gestão até habilidades comportamentais (soft skills), tudo com atividades práticas e aplicáveis que dialogam com o universo dos pequenos e médios empreendedores.

A programação na íntegra e as inscrições estão disponíveis através do link, ou instagram @escolacafeina. As vagas são limitadas e cada pessoa pode se inscrever em até 5 (cinco) workshops.

“Nosso diferencial é trazer casos reais de quem aprendeu fazendo dar certo até dar certo, exemplos práticos e próximos do cotidiano dos pequenos empreendedores para que o público se identifique, tenha uma compreensão maior e consiga aplicar os conhecimentos adquiridos”, explica a idealizadora da Cafeína, Anajúlia Paes.

A Locomotiva é direcionada a quem já empreende ou tem vontade de empreender, unindo todos os temas que importam para quem pensa em um negócio. A programação contempla questões primordiais da parte administrativa, como vendas, finanças, marketing e jurídico, mas também habilidades e perfis comportamentais que influenciam diretamente no seu sucesso, a exemplo de autoconhecimento, inteligência emocional, liderança e autoconfiança, entre muitos outros temas.

Ainda segundo Anajúlia, a ideia é incentivar a troca e conexão entre pessoas que empreendem e passam por desafios e dúvidas comuns. “O aprendizado para quem empreende é contínuo e sempre existe uma área do negócio que pode ser aperfeiçoada. Hoje já existe muito conteúdo e cursos disponíveis, mas muitas vezes eles estão distantes da realidade do pequeno empreendedor ou são muito técnicos e não atingem o objetivo que ele precisa, por isso na Locomotiva levamos a nossa essência ‘mão na massa’.”



SERVIÇO

Locomotiva - 2ª semana empreendedora da Cafeína

De 25 a 29 de julho 2022

GRATUITO

Inscrições: link

Informações: @escolacafeina