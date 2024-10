Escola de Cachoeira oferece salas multifuncionais para educação inclusiva

Escola Rural de Belém foi uma das pioneiras a desenvolver o projeto - Foto: Divulgação

A Escola Rural de Belém, no município de Cachoeira, Recôncavo da Bahia, foi uma das pioneiras a desenvolver projeto de educação inclusiva com as salas de recursos multifuncionais para todos os estudantes com necessidades especiais, facilitando a dinâmica educacional dos professores e dos estudantes. O espaço foi desenvolvido com a disponibilidade de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

O projeto tem o objetivo de adaptar os espaços, diante da necessidade de motivar a frequência nas atividades escolares, implantando incentivo à leitura, escrita, matemática, desenho, artes e educação física, fazendo da escola um espaço acolhedor, com a presença da família, das comunidades e da equipe da secretaria Municipal de Educação, que oferece orientações da coordenação pedagógica.

“O projeto em ação vem dando muito certo, é um sonho que estamos realizando, procurando sempre a centralidade dos objetivos que é a aprendizagem dos estudantes com educação inclusiva, tanto estudantes típicos quanto estudantes atípicos”, disse Ângelo Lopes Marques, diretor da escola Rural de Belém.

De acordo com o gestor, a escola iniciou a sala com instrumentos, ferramentas de aprendizagem, um ábaco, cartolinas, cadernos, lápis e canetas.

“Conseguimos avançar, e hoje nós temos uma sala muito bem equipada, depois que recebemos ajuda do recurso do PDDE, o projeto ficou mais bonito, acolhedor e atraente, fazendo com que os estudantes se interessam mais e estejam sempre motivados”, afirmou.

Ângelo destacou também a relevância do PDDE Manutenção, que oferece recurso para pedreiros, eletricistas, encanadores e serviços similares de manutenção das unidades escolares.