Escola de Música Pracatum oferece cursos gratuitos; veja modalidades

Os cursos começam 23 de setembro - Foto: Divulgação

A Escola de Música Pracatum abriu 60 vagas para cursos gratuitos em Salvador, nas áreas de mídias sociais, cartum e animação digital. As inscrições iniciam nesta terça-feira, 10, e vão até sexta-feira, 13.



Podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos com ensino médio completo. Os cursos, que têm carga horária de 200 horas cada, começam em 23 de setembro e serão oferecidos nas seguintes modalidades:

Cartum: Prático, com foco em desenho de personagens e cenas para charge e quadrinhos. Aulas às segundas, quartas e sextas, das 14h às 17h30.



Mídias Sociais: Gestão de redes sociais e ferramentas de comunicação e marketing digital. Aulas às terças, quartas e quintas, das 14h às 17h30.

Animação Digital: Produção de imagens e ilustrações animadas usando o programa Blender. Aulas às terças, quartas e quintas, das 9h às 12h30.

Inscrições podem ser feitas online no site da Pracatum ou presencialmente na sede da associação, no bairro do Candeal. O resultado será divulgado em 18 de setembro.