Escola de Salvador oferece aulão gratuito para a prova do Enem | A TARDE

A escola bilíngue Land School, localizada no bairro da Federação, em Salvador, vai oferecer um aulão com foco na prova no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro. O evento vai acontecer no dia 29 de outubro, nas na sede da escola, com apresentações dinâmicas e simulados. Os estudantes que tiverem as melhores notas vão ganhar bolsas de até 100% para ingressarem na Land School.

Segundo o diretor da escola, Marcelo Tavares, o aulão preparatório tem como meta atingir três objetivos. “O primeiro deles é mostrar para a comunidade de Salvador que a Land entrou para um grupo muito seleto de escolas, que prepara os estudantes para o vestibular. O segundo é conseguir atrair alunos, que estejam no ensino médio, para conhecer a Land e ter uma opção de escolha para enfrentar as provas eliminatórias. E o terceiro ponto é garantir uma bolsa 100% gratuita aos alunos que conquistarem melhores notas nos nossos simulados”, explicou.



Poderão participar do evento alunos da Land ou de qualquer instituição escolar de Salvador, que estejam cursando o Ensino Médio. “Vai ser um encontro muito dinâmico, com muita música, informação, apresentação de DJs, comidas e aulas curtas e lúdicas. Queremos criar um momento de confraternização para que a comunidade conheça a força da Land para 2024”, garantiu Tavares



As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, através do link https://linktr.ee/landschool , até o próximo dia 28 de outubro. Cerca de 100 alunos são aguardados no aulão, que será realizado na Land School, unidade situada no bairro da Federação.