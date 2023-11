Escolas de Minas e Ceará representam Brasil em prêmio internacional | A TARDE

Duas experiências inovadoras e exitosas, desenvolvidas em escolas públicas, representam o Brasil no prêmio Melhores Escolas do Mundo, promovido por uma organização britânica. O resultado será conhecido neste sábado, 4.

O prêmio foi criado no ano passado e, com mais de 100 instituições participantes, a Escola Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnaubal (CE), e a Escola Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte (MG) foram selecionadas entre as três finalistas em duas das cinco categorias.

A Escola Professor Edson Pisani fica em um dos maiores conjuntos de favelas de Belo Horizonte e concorre na categoria colaboração comunitária, com o projeto mais favela, menos lixo. Os alunos instalaram ganchinhos na porta das casas para colocar o lixo, evitando que cães e gatos espalhem a sujeira pelos becos.

A Escola Joaquim Bastos Gonçalves concorre na categoria apoiando vidas saudáveis com o projeto "adote um aluno", que envolve psicólogos do Brasil todo, de forma voluntária. Além do acompanhamento psicológico, a escola oferece atividades manuais que funcionam como terapias: pintura, crochê, arte em biscuit.