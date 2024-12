Escolas públicas iniciam o Sistema de Avaliação Baiano da Educação Básica

SABE contempla alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Nesta semana as escolas das redes estadual e municipais iniciaram a aplicação do Sistema de Avaliação Baiano da Educação Básica (SABE), que seguirá até o dia 29 deste mês.

Ao todo, a prova deve envolver cerca de 595 mil estudantes em quase 7 mil escolas, avaliando seu desempenho em Língua Portuguesa e Matemática para identificar os pontos fortes e os desafios do sistema educacional, com o objetivo de promover melhorias na qualidade do ensino.

O SABE contempla alunos do 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, além de estudantes da 3ª e 4ª séries do Ensino Médio integrado. De forma amostral, também estão incluídas turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de municípios sede dos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

A quantidade de questões varia por nível escolar: estudantes do 9º ano, por exemplo, respondem 22 questões de Língua Portuguesa e Matemática, enquanto os do Ensino Médio enfrentam 26 questões de cada disciplina.

Diagnóstico preciso

De acordo com o superintendente de Gestão da Informação da Secretaria de Educação (SEC), Rainer Guimarães, o SABE tem como principal objetivo fornecer um diagnóstico preciso sobre o desempenho dos estudantes. “A avaliação subsidia as escolas com evidências sobre o processo de ensino e aprendizagem a partir dos seus contextos, permitindo monitorar políticas públicas e direcionar o planejamento educacional”, destacou. Guimarães explica a escolha de Língua Portuguesa e Matemática como foco: “Ambas são fundamentais para o desenvolvimento em outras áreas. Embora sejam disciplinas específicas, as habilidades avaliadas possuem aplicação ampla no currículo”. Ele ressaltou que a avaliação está em constante aprimoramento, com a inclusão da EJA neste ano e a expectativa de expansão para outras séries e áreas do conhecimento futuramente.

No Colégio Estadual de Cocos, no extremo oeste baiano, a preparação para a prova foi feita durante todo o ano. Segundo a diretora Sandra Maria Moura, a escola utilizou atividades da plataforma educacional Plurall e promoveu ações de incentivo envolvendo equipe pedagógica e estudantes.

“Os resultados são discutidos em encontros pedagógicos, traçando metas e ações para a melhoria do ensino e da aprendizagem”, explica. Hoje a prova será aplicada para o 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual de Cocos, e a aluna Raylanne da Silva acredita que a avaliação SABE é mais uma oportunidade de medir seu aprendizado. “As expectativas são altas, já que somos a série do último ano e estamos saindo, além de fazermos várias provas como a Plurall durante o ano para ajudar a escola a cada vez crescer mais.

O esperado é que sejam abordados os assuntos estudados em sala de aula”, comenta. A estudante também vê na avaliação uma ferramenta importante para o aprimoramento do ensino. “A prova vai ajudar a medir o aprendizado dos alunos e ver onde tem falhas para assim consertar com métodos diferentes se uma maioria for ruim, é aí ver planos futuros para um melhor aprendizado e uma didática mais fácil de entendimento”, declara.

Os resultados do SABE serão compartilhados com as escolas antes do início do ano letivo de 2025, possibilitando que sejam utilizados no planejamento pedagógico. Para isso, será disponibilizada uma plataforma com suporte técnico para interpretação dos dados.

*Sob a supervisão da editora Isabel Villela