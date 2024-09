Escolas públicas municipais se preparam para desfile cívico de Monte Gordo

- Foto: Divulgação/Seduc

Às vésperas do desfile cívico de Monte Gordo, que ocorre no sábado (14), e abre oficialmente as comemorações pelos 266 anos de emancipação política de Camaçari, o clima nas unidades de ensino municipal que participarão do evento é de animação com os preparativos.



A secretária da Educação, Neurilene Martins, ao acompanhar as produções na Escola Municipal Caminho do Mar, localizada na Estrada da Cetrel (BA-530), em Barra do Jacuípe, encontrou nas salas dedicadas à confecção das fantasias e cartazes, uma atmosfera de ateliê artístico, com muitas cores, brilho e criatividade.

Secretária Neurilene Martins, ao centro da foto | Foto: Divulgação/Seduc

Na oportunidade, a gestora dialogou com estudantes e servidores sobre as expectativas para o desfile, reafirmando o quão significativo é esse momento para toda a comunidade escolar. “Testemunhar essa alegria contagiante e todos trabalhando com tanta dedicação para produzir peças bonitas, referenda a relevância dessa participação. É um movimento que reafirma nosso propósito enquanto cidadãos e educadores. Será um lindo desfile, que vai nos mostrar um vislumbre desse futuro que nossas esperanças projetam. O futuro está em nossas mãos”, disse, fazendo referência ao tema dos desfiles cívicos de 2024.

Valdelice Santos, diretora da Escola Municipal Caminho do Mar | Foto: Divulgação/Seduc

Valdelice Santos, diretora da Escola Municipal Caminho do Mar, agradeceu a toda comunidade escolar pela participação nos preparativos para o desfile. “Tivemos o apoio dos alunos, professores, funcionários e pessoas da comunidade. Todos envolvidos, colaborando para o sucesso do desfile”. A coordenadora pedagógica da unidade, Cláudia Santana, falou da animação dos alunos por participarem do desfile pela primeira vez. “Estão bem empolgados, bastante envolvidos com as produções e discussões sobre o tema, que traz reflexões sobre o futuro. É algo grandioso para os alunos e para a comunidade”, resumiu.

Coordenadora pedagógica Cláudia Santana | Foto: Divulgação/Seduc

O sorriso no rosto das estudantes Emily Geovana e Priscila Araújo, 11 e 12, respectivamente, confirma a animação. “Vamos participar do pelotão das mulheres empoderadas. Tenho certeza que vai ser muito bom”, disse Emily. Priscila complementou, falando que, “vamos levar muitas temáticas interessantes para o desfile. Além do empoderamento feminino, a beleza afro-brasileira e o cuidado com a natureza”, contou.



Para o desfile de Monte Gordo é esperada a participação de cerca de 1.500 alunos, estudantes das escolas municipais Amélia Rodrigues, Aloísio de Oliveira, Caminho do Mar e José Marques Teixeira, além dos centros educacionais Darcy Ribeiro e Senhor dos Passos.

Estudantes Emily Geovana e Priscila Araújo | Foto: Divulgação/Seduc

O desfile de Monte Gordo é uma realização da Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), com apoio das demais secretarias e órgãos da estrutura municipal, bem como de instituições convidadas.



Com o tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”, além desta celebração cívica, serão promovidos mais dois desfiles em alusão à data magna do município: em 22 de setembro, em Vila de Abrantes, na costa; e no dia 28, na Avenida 28 de Setembro (antiga Radial A), na sede, encerrando as celebrações do período.