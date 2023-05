Escolas tem desafios para recuperar confiança nos pais no pós-pandemia

Estar próximo ao processo de aprendizagem dos filhos gera ganhos para a família e escola. No entanto, é preciso entender os limites desse acompanhamento para que não haja interferência na metodologia da instituição de ensino e, consequentemente, na formação do aluno. Por isso, conhecer a filosofia e os valores das escolas antes de matricular as crianças são aspectos fundamentais que devem ser levados em conta pelos pais antes de tomar a decisão.

Com o objetivo de dialogar com os pais e alunos sobre métodos de ensino, os colégios Gurilândia e Land School, ambos com unidades na capital baiana, vão abrir as portas das suas instituições para o público externo para promover uma vivência sobre a metodologia e infraestrutura oferecidas pelo grupo de ensino que está presente em mais de 20 países.

Batizado de Open Day, a iniciativa será realizada no próximo dia 27 de maio.

O diretor pedagógico da Land School, Marcelo Tavares, que também é professor de História, explica a importância das famílias avaliarem as metodologias aplicadas pelas escolas de ensino e se estão de acordo com suas crenças.

Gestor Educacional da Land School, Marcelo Tavares | Foto: Reprodução YouTube

“A pandemia acentuou um processo em que colocou as pessoas expostas à muita informação. Na área de educação, com as aulas realizadas de forma remota, os pais estiveram muito próximos desse processo de aprendizagem, o que gerou um fenômeno interessante de questionamento das metodologias dos nossos professores”, aponta Marcelo, que tem mais de 20 anos de sala de aula.

A quase 10 atuando como gestor educacional, Marcelo avaliação como as famílias acabaram desenvolvendo frustrações diante desse período, frente à realidade imposta pela pandemia.

“Elas viram seus filhos dentro de casa, sem poder brincar com os amigos, e isso gerou, na minha visão enquanto educador, uma necessidade de compensar essa frustração. O que acontece, então, é que os pais levam suas visões subjetivas para os processos utilizados nas instituições. Estamos hoje vivendo o momento de recuperar a confiança das famílias”, comenta.

“A escola é um simulacro da vida. Então, os alunos vão passar por momentos de felicidade, serão acolhidos, mas também passarão por frustrações e aprendizados. Hoje em dia, porém, as famílias têm combatido essa experiência que a escola proporciona e que é importante para o processo de crescimento do aluno”, destaca Marcelo ao observa a maneira como as famílias enxergam o espaço escolar.

O gestor educacional defende a importância de encontrar esse equilíbrio entre a expectativa das famílias e a metodologia da escola.

“Durante o Open Day, os responsáveis e seus filhos poderão conhecer as escolas e rotina dos alunos. Serão apresentados os projetos pedagógicos, atividades extracurriculares, eventos culturais e esportivos, além de conhecerem os profissionais envolvidos no processo educacional. É uma oportunidade de conhecer a escola que abre as portas do mundo para o seu filho, formando cidadãos globais, preparados para o futuro”, ressalta.

Confira a Programação do Open Day

Gurilândia

Local - Federação (avenida Cardeal da Silva, 1451) e Pituba (avenida Miguel Navarro y Canizares, 11)

Horário - 9h

Público-alvo - alunos do G1 ao 5º ano

Inscrições no link: bit.ly/guri-openday-maio

Land School

Local - Federação (Rua José Wilson de Vasconcelos, 05

Horário - 8h às 10h

Público-alvo - alunos do 6º ano ao 12º ano ( (3ª série do ensino médio)

Inscrições no link: bit.ly/land-openday-maio