Especialista dá dicas para a reta final do Enem; saiba mais | A TARDE

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023 está perto de acontecer. Diante dessa expectativa, os estudantes devem procurar diminuir o ritmo e não querer aprender tudo em poucos dias. Segundo o o coordenador do Pré-vestibular Bernoulli, Edmundo Castilho, a hora é de controlar a ansiedade, estudar, fazer simulados e analisar as provas anteriores. As provas estão marcadas para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro.

“A prova do Enem é muito densa e precisa ser analisada para que o candidato não perca tempo. É importante conhecer muito bem a prova para montar uma estratégia. Primeiro, ele precisa fazer as questões fáceis, depois as médias e, por fim, as difíceis, para que consiga fazer toda a prova e ter uma pontuação melhor”, pontuou o professor. A menos de duas semanas das provas, Castilho aconselha fazer redações e pesquisar temas atuais que possam aparecer na prova. “Como o tempo é muito curto, o candidato precisa identificar suas fragilidades para poder corrigi-las. É interessante, também, detectar os assuntos que não foram muito bem assimilados para que possa revisar e ter um desempenho melhor”, acrescentou.



DICAS DE COMO ESTUDAR PARA O ENEM



-Não deixe o conteúdo acumular;



- Tenha uma rotina de estudos;

- Faça um planejamento, com definição de horários e metas;

- Procure conhecer a prova;

- Resolva exercícios para fixar o conteúdo;

- Faça simulados para gerar familiaridade com a prova e testar seus conhecimentos;

- Revise o que foi estudado;

- Adquira um bom material didático atualizado;

- Faça pelo menos uma redação por semana;

- Dê breves pausas durante o estudo;- Procure se manter atualizado;

- Cuide de sua saúde física e mental: boa alimentação, exercícios físicos, relaxamento e horário para dormir.

Para o dia do exame:



- Fique de olho no horário, que é o mesmo de Brasília.



- Lembre-se de levar caneta esferográfica transparente de tinta preta e documento de identidade com foto original. É bom levar o comprovante de inscrição, pois contém o endereço da prova;

- Leve uma garrafinha de água e lanche.

Aquecimento Enem 2023



Para garantir revisão e descontração às vésperas do exame, o Bernoulli promove, desde 2018, o “Aquecimento Enem 2023”. Neste ano, será realizado no dia 31 de outubro, das 7h às 12h30, somente para estudantes matriculados na instituição. Psicólogos e professores também vão estar de plantão para atender às necessidades dos alunos. O objetivo é acolher, entreter e rever os assuntos mais importantes. As turmas estão se preparando ao longo do ano e, na reta final, a ansiedade é inevitável. Um momento de relaxamento e descompressão que representa o tempo de recarregar.