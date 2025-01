Estado anuncia novidades na Educação Profissional em 2025

Secretaria da Educação anuncia incremento nos programas de modernização da rede de ensino em 2025 - Foto: Amanda Chung / Sec. de Educação Bahia

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou, ontem, que em fevereiro de 2025, 574 unidades escolares em 417 municípios terão cursos técnicos de Educação Profissional e Técnica. De acordo com a pasta, para o primeiro semestre, cerca de 200 mil vagas presenciais de cursos técnicos foram articuladas com a Educação Integral e o Ensino Médio de Tempo Parcial.

Também, serão lançados editais de oferta de cursos de qualificação profissional e especialização pós-técnica para a rede estadual.

Outra novidade importante para o próximo ano letivo é a ampliação e fortalecimento da oferta do Eixo Industrial de cursos técnicos em Salvador e Região Metropolitana para atender empresas como a BYD e outras de áreas da mecatrônica, petróleo e gás, eletrotécnica, eletromecânica, mecânica e química.

“Com a ampliação das escolas de tempo integral e da Educação Profissional, estamos criando condições para que os jovens baianos se desenvolvam de forma plena, tendo acesso a um ensino moderno, inclusivo e alinhado às demandas de agora e do do futuro”, destacou a secretária Rowenna Brito.

Investimentos

A titular da SEC destacou os investimentos feitos pelo Estado na rede. Do total de mais de R$ 1,5 bilhão investidos em obras em unidades escolares, R$ 1 bilhão foram aplicados na construção de 41 novas escolas, R$ 418 milhões na ampliação e modernização de 45 unidades escolares e R$ 104,5 milhões em 385 obras de reforma em colégios em todo o estado.

Além disso, enumera Rowenna, dois complexos poliesportivos foram entregues, enquanto a instalação de usinas fotovoltaicas contribuiu para a sustentabilidade energética da rede estadual, sendo que 150 projetos já tiveram a licitação lançada, somando R$ 2,5 bilhões em investimentos.

Atualmente, a rede estadual atende, aproximadamente, 675 mil estudantes, distribuídos em 1.754 unidades escolares nos 417 municípios baianos.