Estado nomeia 54 professores de Inglês aprovados em concurso | A TARDE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 6, a nomeação de 54 professores de inglês aprovados em concurso público.

A secretária da Educação do Estado, Adélia Pinheiro, falou sobre a importância das nomeações. “Com estas novas nomeações já são 1.386 novos educadores que ingressam na carreira do magistério público estadual, neste ano, sendo 1.199 professores, 173 coordenadores e 14 coordenadores indígenas. E isto tem uma intencionalidade do Governo do Estado, que é a valorização do magistério público estadual e faz parte de uma série de ações desenvolvidas para fortalecer e qualificar, cada vez mais, a Educação pública na Bahia”.

A professora de Matemática, Olga Braga, é uma das nomeadas no concurso público e comemorou a estabilidade no emprego e a possibilidade de progredir na carreira. Para ela, estar em uma sala de aula e contribuir para a qualidade da Educação pública é a realização de um sonho. “Sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental, mas há algum tempo venho trabalhando na área do ensino, em ONGs e escolas particulares. Temos um grande potencial e, agora, com esses investimentos do Governo do Estado, quero contribuir para que a Bahia chegue ao topo no ranking da Educação”, afirmou.