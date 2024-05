Estudante baiana conquista Prêmio Global de Engenharia da Ford | A TARDE

A estudante baiana do 5º semestre de Engenharia de Controle e Automação do Centro Universitário SENAI CIMATEC, Ana Luiza Maciel, venceu o Prêmio Global de Engenharia Alan Mulally, que concede uma bolsa de estudos no valor de dez mil dólares, o equivalente a mais de R$ 50 mil. O prêmio é uma iniciativa da Ford que busca incentivar lideranças estudantis na área da Engenharia.

“O SENAI CIMATEC me ajudou a conquistar esse prêmio porque é uma instituição que incentiva muito os alunos a participarem de várias atividades diferentes, como as iniciativas estudantis, a desenvolver um perfil de liderança e a buscar ter um perfil acadêmico forte. E tudo isso contribuiu para eu conquistar a bolsa. Estou muito feliz com esse reconhecimento”, revelou, Ana Luiza, que faz estágio no Laboratório de Óptica e Fotônica do SENAI CIMATEC.

Em nove edições realizadas, esta é a sexta vez que o Prêmio contempla um aluno do Centro Universitário SENAI CIMATEC. O coordenador do curso de Engenharia Mecânica, Prof. Júlio Câmara, atribui o destaque dos alunos à participação deles em diversas atividades acadêmicas desenvolvidas na instituição.

“Além da dedicação ao curso, que permitiu atender aos requisitos de nota mínima, os alunos finalistas desenvolveram diversas atividades acadêmicas como iniciativas estudantis, iniciação científica, realização de projetos e ações comunitárias, diferenciais que permitiram a esses alunos, e em especial à Ana Luiza, conseguir êxito na seleção”, disse Júlio.

O prêmio

O Prêmio Global de Engenharia Alan Mulally foi criado em 2015 pela Ford e pelo Ford Motor Company Fund para honrar os serviços do ex-CEO que comandou a companhia de 2006 a 2014. No total, o programa, que seleciona dez estudantes de universidades em todo o mundo, vai distribuir US$ 1 milhão em bolsas de estudo, durante dez anos, para estudantes universitários ao redor do mundo. Nos nove anos de sua realização, o Brasil já teve estudantes contemplados em sete edições.

O SENAI CIMATEC é um dos mais avançados centros de tecnologia e inovação do Brasil, especializado em desenvolver pesquisas e soluções para a indústria. Com sede em Salvador e um time de mais de 1.300 pessoas, a instituição, sem fins lucrativos, integra Centros Tecnológico, Universitário e de Educação Profissional. Possui 44 áreas de competência, entre elas, Robótica e Automação, Energia e Sustentabilidade, Saúde, Alimentos, Software e Supercomputação.

