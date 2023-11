Estudantes baianos chegam cedo em primeiro dia do Enem | A TARDE

Inicia neste domingo, 5, a aplicação do primeiro caderno do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em diversas escolas do Brasil, e a movimentação em frente às instituições já começa a se intensificar.

Estudantes, que estão se preparando para garantir uma vaga no ensino superior, estão ansiosos para iniciar a etapa. É o caso de Jeferson dos Santos Macedo, 19, o primeiro estudante a chegar no Colégio Estadual da Bahia - Central.

“Eu estudei um pouquinho durante esses anos porque eu não sou aluno de faltar no colégio. Os professores também ajudaram passando algumas redações, atividades com o assunto do ENEM. Cheguei com duas horas de antecedência por causa da minha mãe. Ela sempre fala assim: Se é para chegar às duas horas, você já tem que estar às 8h, 9h no ponto”, explica o estudante do colégio estadual Maria Bernadete Brandão.

Apesar de estar muito nervoso por ser a primeira vez que vai prestar o enem, como bom baiano, Jeferson diz que está “mais ou menos” confiante, mas “tenho a autoestima alta, então vou brocar”.

Jeferson dos Santos Macedo, 19 anos | Foto: Adriana Planzo | Ag. A TARDE

Juliane Tosta, 22, tenta pela terceira vez uma boa pontuação no exame nacional para cursar educação física ou nutrição. Apesar de diferentes, Jeferson e Juliana estão unidos por algo em comum nessa etapa: o nervosismo.

“Espero ficar menos nervosa para conseguir passar porque o medo me paralisa. Tentei estudar um pouco mais, focar mais em redação, que é o que eu tenho mais dificuldade. É impossível estar calma porque é uma prova muito injusta e você nunca vai saber o tema, não tem uma base assim”, aponta a estudante.

Pensando nesse nervosismo, que também é esperado durante a realização da avaliação nacional, o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação (SEC) se mobiliza em 1.062 escolas e 679 anexos, na ação 'Tô com Você no Enem', para ajudar nessa etapa importante na vida do estudante. O projeto dará assistência necessária ao bem-estar físico e emocional, que vão desde a disponibilização de kits de alimentação e transporte gratuito.

“Nós estamos disponibilizando os nossos técnicos para incentivar nossos estudantes a fazer a prova, entendendo que sem educação, a gente não é nada. Sabendo que eles precisam usar a caneta preta, estamos disponibilizando o objeto, água, para eles ficarem um pouco mais calmos e um lanchinho também. temos também as nossas cartilhas que têm frases motivacionais, tem imagens motivacionais. É um incentivo que poucos têm, então a gente está fazendo isso justamente para incentivá-los a não desistir”, explica Débora Santos Sousa, membro da Diretoria do Gabinete do Núcleo de Território de Educação da SEC, NTE 26.

O governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues também marcou presença no colégio, e destacou as ações que ajudaram milhares de baianos a garantir uma vaga em universidades de todo o Brasil.

“É dia de ENEM, dia 5 de novembro, nós estamos falando de mais de 307 mil jovens, que hoje acordaram despertados pela esperança de poder entrar na universidade. Quero pedir aqui tranquilidade, apoio da família, nós da rede estadual de educação e de muitos municípios, preparamos um grande dia de acolhimento, onde garantimos no interior o transporte gratuito com parceria com as prefeituras e aqui em Salvador, metrô gratuito, basta apresentar o seu cartão de identificação do ENEM com sua identidade. Então boa sorte, tranquilidade. Eu quero compartilhar a vitória de vocês pela universidade e a nossa vitória”, aponta Jerônimo Rodrigues.

Enem

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, horário de Brasília. A prova começará a ser aplicada às 14h, com as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

É preciso levar RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos); Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar) e Cartão de confirmação de inscrição

Quase 4 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em Salvador, são quase 70 mil estudantes inscritos para a avaliação.