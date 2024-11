Estudantes da rede estadual participam de aulão de revisão gratuito para o Enem

Aulão teve participação de professores experientes, que revisaram diferentes assuntos das áreas de Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Linguagens, Ciências Humanas e Redação - Foto: Divulgação

Cerca de dois mil estudantes da rede estadual de ensino tiveram a oportunidade de revisar os conteúdos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), durante o aulão de revisão do projeto Gabaritei, realizado de forma gratuita, nesta quinta-feira, 31, no Espaço Moriah Hall, em Salvador.

Para garantir o acesso dos estudantes nas atividades de forma confortável e acessível, a SEC disponibilizou transporte e lanche, durante o evento. O Gabaritei contou com um time de professores experientes, que revisaram diferentes assuntos das áreas de Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Linguagens, Ciências Humanas e Redação.

A superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, destacou as ações da Secretaria da Educação para a preparação dos estudantes.

“A cada ano, a SEC vem aprimorando as suas ações do projeto 'Tô com você no Enem' para aproximar esses estudantes das ações e da possibilidade de fazer uma boa prova e um bom desempenho. Quando a Secretaria diz que está com os estudantes, no Enem, é no sentido de prepará-los com aulões, simulados, mas também com a entrega de kit-lanche, caneta e squeezy, além de transporte para garantir que cheguem no local da prova e se sintam apoiados”.

A iniciativa, promovida pela Novabrasil Salvador, em parceria com a Carambola Produções e a Coordenação Pedagógica da A Vida Vale Produções, contou com o apoio do Governo do Estado, através das secretarias da Educação (SEC) e de Cultura (Secult).

