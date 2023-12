Estudantes da rede estadual participam de mostra na Arena Fonte Nova | A TARDE

Desta terça-feira, 12, até a próxima quinta, 14, cerca de 3 mil pessoas, entre estudantes, educadores, gestores e trabalhadores da Educação, participam, na Arena Fonte Nova, em Salvador, do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação – Ciências, Tecnologia, Cultura e Artes. O evento conta com as apresentações das produções artísticas, culturais e científicas desenvolvidas nas escolas pelos estudantes dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE), ao longo do ano letivo 2023.



Para a realização do encontro, foram montados 492 stands distribuídos nos anéis internos da Arena Fonte Nova, onde acontecem as apresentações dos projetos finalistas selecionados nas etapas escolar e territorial. Trinta stands estão sendo destinados à juventude rural; 162 para a Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba); e 300 para os Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, que terá 900 expositores.



As apresentações dos projetos Encontro de Corais Estudantis (Encante); Festival Anual da Canção Estudantil (Face); e Dança Estudantil (Dance) acontecerão em um palco montado no gramado da arena, onde também será realizado o show de encerramento com uma atração surpresa. Além disso, haverá uma sala Gamer para a recreação e interação dos participantes, refeitório e camarins.



O evento conta ainda com três auditórios: um voltado para o encontro de Líderes de Classe e encontro de Jovens Ouvidores; outro para as apresentações do projeto Produção de Vídeos Estudantis (Prove) e mais um destinado às apresentações dos projetos Tempos de Arte Literária (Tal) e Festival Estudantil de Teatro (Feste). No foyer, estarão expostas as obras dos projetos Artes Visuais Estudantis (Ave) e Educação Patrimonial e Artística (Epa).



PROGRAMAÇÃO

Dia 12 /12/ 2023 (terça-feira)



8h30min às 9h: Recepção dos estudantes e professores pela Fanfarra do Col. Est. Reitor Miguel Calmon + Zé Gotinha – Estacionamento



9h às 10h: Reconhecendo o território – alocação dos/das estudantes autores aos espaços, identificação do locus de atuação, montagem/organização dos stands



10h às 12h: Oficina Jovens Comunicadores / Agências de notícias / Educomunicação – formação do time estudantil interterritorial para a cobertura do evento. Local: Nível 8



10h às 12h: Exposição livre das Produções Estudantis - Projetos FECIBA, Juventude Rural e Seminários Territoriais da Educação Profissional – Local: Nível 5



10h às 12h: Exposição livre das Produções Estudantis AVE e EPA – Local: Nível 4



10h às 12h: Mostra de Dança Estudantil – DANCE – Local: Palco Principal



8h30 às 12h: Biblioteca de Extensão (BIBEX) e Leve e Leia - Local: Nível 5: Estacionamento Externo



12h às 14h: Almoço



- Visita Guiada a Arena Gammer / E-sport

14h às 15h: Encontro de Canto Coral Estudantil - Apresentação ENCANTE – Local: Palco Principal



14h às 15h30: Exposição livre das Produções Estudantis - Projetos FECIBA, Juventude Rural e Projetos da Educação Profissional – Local: Nível 5



14h às 15h30: Exposição livre das Produções Estudantis AVE e EPA. Local: Nível 4



14h30 às 15h30: Premiação Concurso de Redação Dia Mundial do Leite - Local: Nível 4 - Auditório Cine Prove



14h às 15h30: As Inspirações das Produções Estudantis AVE e EPA - Apresentando minha Arte -. Local: Nível 8.

14h às 15h: Cinema Territorial – Exibição do Docudrama Caminhos da Liberdade: O bicentenário da Independência da Bahia - 1823-2023 - Local: Auditório SUPROT.



14h às 15h30: Biblioteca de Extensão (BIBEX) e Leve e Leia - Local: Nível 5: Estacionamento Externo



15h30 às 18h: Abertura Oficial do Encontro Estudantil 2023 Local: Palco Principal.

Dia 13 /12/ 2023 (quarta-feira)

8h30 às 11h: Festival Estudantil de Teatro - FESTE – Local: Nível 8.



9h às 10h: Roda de conversa: FORMEI, E AGORA? Local: Nível 4. Auditório Juventudes



9h às 12h: Mostra de Artes Visuais Estudantis – Local: Nível 4.



9h às 12h: Exposição dos Projetos de Pesquisa 11ª FECIBA ênfase aos das Categorias: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias; Ciências da Saúde e Linguagens e suas tecnologias – Local: Nível 5



9h às 12h: Exposição Juventude Rural – Local: Nível 5



9h30 às 11h: Seminário Territorial – MESA 1 - Local: Auditório SUPROT.



● Cocoa's Face: NIBS do cacau como alternativa para produção de esfoliante natural - Centro Profissional de Educação Profissional do Médio Rio das Contas



● Importância do descarte correto dos resíduos sólidos: aplicação de atividade lúdica no ensino infantil - CETEP do Sertão do São Francisco



● Laboratório de Educação Afrocentrada - CEEP em Gestão Severino Vieira



● Turismo de base comunitária: Proposta de intervenção na comunidade do agreste - Seabra/BA - Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Negócio Letice Oliveira Maciel



10h às 12h: Mesa temática: Políticas Públicas para a Juventude do Campo: avanços e desafios para a sucessão rural. Local: Auditório JUVENTUDE RURAL.



9h às 12h: Biblioteca de Extensão (BIBEX) e Leve e Leia - Local: Nível 5: Estacionamento Externo



10h às 11h: Roda de Conversa: O PODER TRANSFORMADOR DA LEITURA – Local: Nível 4 (Auditório Cine Prove)



10h às 12h: Mostra de Dança Estudantil – DANCE – Local: Palco Principal



11h às 12h: Roda de Conversa: EMPODERE-SE – Local: Nível 4. Auditório Juventudes



11h10 às 12h10min: Mostra da Produção de Vídeos Estudantis – Local: Nível 4 (Auditório Cine Prove)



12h às 14h: Almoço



- Visita Guiada a Arena Gammer / E-sport

14h às 16h: Roda de Conversa: PARTICIPAÇÃO E EMPODERAMENTO ESTUDANTIL – Local: Nível 4. Auditório Juventudes



14h às 16h: Mesa temática: Protagonismo no Campo: Organizar a luta, Ocupar e Resistir. Local: Auditório Juventude Rural



14h às 18h: Mostra de Álbuns Patrimoniais – EPA – Local: Nível 4.



14h às 18h – Exposição dos Projetos de Pesquisa 11ª FECIBA com ênfase aos das Categorias: Ciências Exatas; Ciências da Natureza e suas tecnologias; Cientista Júnior e Engenharia. Local: Nível 5



14h às 18h: Exposição Juventude Rural – Local: Nível 5



14h às 18h: Biblioteca de Extensão (BIBEX) e Leve e Leia - Local: Nível 5: Estacionamento Externo



14:00 às 15:00h: Mostra da Produção de Vídeos Estudantis – Auditório Cine Prove – Local: Nível 4



14h às 15h: Cinema Territorial Exibição do Docudrama Caminhos da Liberdade: O bicentenário da Independência da Bahia - 1823-2023 - Local: Auditório SUPROT



14h às 18h: Sarau do TAL - Local: Nível 8



15h30 às 16h30: Roda de Conversa: CIÊNCIA E TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – TRÍADE NO ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS - Local: Nível 4 - Auditório Cine Prove.



15h às 18h: Encontro de Canto Coral Estudantil - Apresentação ENCANTE – Local: Palco Principal



17h: Saudação do Desembargador Dr. Roberto Maynard Frank – Presidente do TRE Bahia - Local: Auditório SUPROT

Dia 14/ 12/ 2023 (quinta-feira)



8h30min às 11h: Festival Estudantil de Teatro - FESTE - Local: Nível 8



9h às 10h30: Mesa Temática: Defesa, Justiça Social e Acesso às Políticas Públicas no campo - Local: Auditório Juventude Rural



10h30 às 12h: Mesa Temática: Educação do Campo e a vida da juventude: nossos passos vêm de longe e a caminhada é coletiva. Local: Auditório Juventude Rural

9h às 12h: Biblioteca de Extensão (BIBEX) e Leve e Leia - Local: Nível 5: Estacionamento Externo



9h às 10h: Roda de Conversa: IMERSÃO DAS JUVENTUDES NAS FEIRAS LITERÁRIAS NA BAHIA – Local: Nível 4. Auditório Juventudes



9h às 10h: Mostra de Artes Visuais Estudantis e Mostra dos Álbuns Patrimoniais - Finissage.- Local: Nível 4



9h às 10h30: Mostra da Produção de Vídeos Estudantis (10 vídeos) – Auditório Cine Prove – Local: Nível 4



09:30 às 11h: Seminário Territorial – MESA 2 - Local: Auditório SUPROT



● Agricultura familiar, economia circular e empreendedorismo rural associado a extração da fibra da bananeira no município de Formosa do Rio Preto – BA - Centro Territorial Profissional de Educação Profissional Vale do Rio Preto

● Agência digital de inovação e empreendedorismo social em Ilhéus - Colégio Estadual Professor Carlos Roberto Arléo



● Dispositivo inteligente para auxiliar na locomoção de pessoas com deficiência visual - CETEP da Bacia do Jacuípe



● Granola do Sertão - CEEP Professor Paulo Batista Machado



11h às 12h: Joga na Roda - espaço para que os/as estudantes possam falar sobre suas vivências e experiências no espaço escolar. - Local: Nível 4 Auditório Juventudes



12h às 14h: Almoço



- Visita Guiada a Arena Gammer / E-spor14h às 15h: Cinema Territorial Exibição do Docudrama Caminhos da Liberdade: O bicentenário da Independência da Bahia - 1823-2023 - Local: Auditório SUPROT

14h às 16h: Roda de Conversa: Bahia e África: Conexões, histórias e aprendizados para a juventude baiana - Local: Nível 4. Auditório Juventudes

14h às 16h: Salas Temáticas Juventude Rural - Local: Auditório Juventude Rural



14h às 16h: Biblioteca de Extensão (BIBEX) e Leve e Leia - Local: Nível 5: Estacionamento Externo



15 às 17h: Passagem de som do Festival Anual da Canção Estudantil - Local: Palco Principal



18 às 21h: Festival Anual da Canção Estudantil 2023 - Local: Palco Principal



21h – ENCERRAMENTO