Estudantes de Cachoeira visitam pontos históricos da cidade

Estudantes dos 6° e 7° anos da Escola Edwaldo Brandão Correia - Foto: Divulgação

Os estudantes dos 6° e 7° anos da Escola Edwaldo Brandão Correia, em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, deram continuidade ao Programa de Educação Patrimonial com uma visita a pontos históricos da cidade, na quarta-feira, 24.



A abertura das atividades contou com a presença especial de Tatá Ricardo Tavares, presidente da Câmara de Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Natural do Estado da Bahia, que enfatizou a relevância do patrimônio cultural.

“Patrimônio é tudo o que a gente herda, e que é importante. A nossa história, a memória e nossa cultura é o nosso maior bem, quem não sabe de onde veio não chega a lugar nenhum. Vocês nasceram em uma cidade que é histórica, heroica e que protagonizou a independência da Bahia e do Brasil, se orgulhem da identidade de vocês. Um povo que lutou com bravura para libertar o Brasil da tirania dos portugueses e holandeses", afirmou.

O Programa de Educação Patrimonial, em vigor desde 2023, ocorre todas as quartas-feiras, promovendo visitas guiadas aos monumentos históricos e culturais de Cachoeira para estudantes dos anos finais das escolas da sede e da zona rural.