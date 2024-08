Evento fortalece formação de profissionais para a alfabetização

Evento faz parte do Programa Mais Alfabetização - Foto: Divulgação

Foi realizado nesta quinta-feira, 8, no Centro Municipal de Ações em Educação (CEMAE), em Cachoeira, cidade do Recôncavo da Bahia, o 1º Encontro Formativo da Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI).

O evento, que faz parte do "Programa Mais Alfabetização", é uma estratégia do Ministério da Educação (MEC) para fortalecer a formação dos profissionais responsáveis pelo processo de alfabetização dos estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. O objetivo é desenvolver a capacidade de aprender, o domínio da leitura, da escrita e do cálculo.

“O Programa de formação está se iniciando e terá continuidade até o mês de março de 2025, para profissionais da formação infantil nos anos iniciais, com carga horária de 180h e certificação de conclusão. Será trabalhado a leitura e a escrita, sendo 16h mensais, até o final do programa. Este integra a Política Educacional da rede de ensino às atividades previstas no Projeto Político Pedagógico das unidades escolares”, disse Lorena Miranda Gomes, formadora do programa.



“Estamos investindo na qualificação e capacitação dos alfabetizadores (professores, técnicos, gestores e demais profissionais), em parceria com o Ministério da Educação, com foco nas metas da rede de ensino, desenvolvendo as ações para o cumprimento das finalidades estabelecidas pelo programa”, informou a articuladora do programa em Cachoeira.