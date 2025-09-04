Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho - Foto: Divulgação

O Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, desenvolveu com os estudantes a produção de fanzines como parte da formação do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

A atividade foi realizada durante as aulas de Português e Arte, com a orientação dos professores Agildo da Hora, Terezinha Santana, Jussaíra Reis e José Feliciano Alves, que acompanharam cada etapa do processo.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto teve como objetivo incentivar a leitura e a escrita, promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas, estimular a criatividade, desenvolver habilidades de comunicação e fortalecer a identidade cultural dos estudantes.

Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho | Foto: Divulgação

De acordo com o professor Agildo, a atividade foi uma oportunidade de unir criatividade e aprendizado. “O fanzine permitiu que os alunos desenvolvessem a escrita e a expressão artística ao mesmo tempo. Eles puderam refletir sobre temas importantes e transformar ideias em arte, o que fortalece a identidade cultural e a autonomia”.

A professora Jussaíra Reis destacou a relevância pedagógica do projeto. “Trabalhar com fanzines desperta o interesse dos estudantes, pois eles se sentem protagonistas da produção. É um recurso acessível e ao mesmo tempo poderoso para estimular a leitura, a escrita e a imaginação”.

Já o professor José Feliciano ressaltou o impacto coletivo da proposta. “Acho uma boa ferramenta! Explora conteúdo de uma forma dinâmica, aproveitando a tecnologia e fomenta a interação entre alunos”. A professora Terezinha Santana complementou, enfatizando o valor social e cultural.

“A construção do fanzine mostra que todos podem ser produtores de conhecimento, sem precisar de grandes recursos. Isso amplia a visão dos alunos sobre comunicação, arte e cidadania”.

Os estudantes também avaliaram positivamente a experiência. Para Luis Carlos da Silva, do 9º ano, a atividade trouxe novas descobertas. “Eu nunca tinha feito um fanzine. Achei legal porque pude misturar desenho, escrita e recortes. Foi um trabalho muito bom que fez a gente se divertir, criar histórias e em que aprendemos muito”.

Metodologia e etapas do projeto

O processo de criação do fanzine seguiu cinco etapas, como: