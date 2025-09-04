Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho

Alunos do Centro Dom Francisco Leite criam fanzines integrando arte e escrita

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 11:31 h
Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho
Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho -

O Centro Municipal de Educação Dom Francisco Leite, localizado em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, desenvolveu com os estudantes a produção de fanzines como parte da formação do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

A atividade foi realizada durante as aulas de Português e Arte, com a orientação dos professores Agildo da Hora, Terezinha Santana, Jussaíra Reis e José Feliciano Alves, que acompanharam cada etapa do processo.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O projeto teve como objetivo incentivar a leitura e a escrita, promover a interdisciplinaridade entre as disciplinas, estimular a criatividade, desenvolver habilidades de comunicação e fortalecer a identidade cultural dos estudantes.

Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho
Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho | Foto: Divulgação

De acordo com o professor Agildo, a atividade foi uma oportunidade de unir criatividade e aprendizado. “O fanzine permitiu que os alunos desenvolvessem a escrita e a expressão artística ao mesmo tempo. Eles puderam refletir sobre temas importantes e transformar ideias em arte, o que fortalece a identidade cultural e a autonomia”.

A professora Jussaíra Reis destacou a relevância pedagógica do projeto. “Trabalhar com fanzines desperta o interesse dos estudantes, pois eles se sentem protagonistas da produção. É um recurso acessível e ao mesmo tempo poderoso para estimular a leitura, a escrita e a imaginação”.

Já o professor José Feliciano ressaltou o impacto coletivo da proposta. “Acho uma boa ferramenta! Explora conteúdo de uma forma dinâmica, aproveitando a tecnologia e fomenta a interação entre alunos”. A professora Terezinha Santana complementou, enfatizando o valor social e cultural.

“A construção do fanzine mostra que todos podem ser produtores de conhecimento, sem precisar de grandes recursos. Isso amplia a visão dos alunos sobre comunicação, arte e cidadania”.

Os estudantes também avaliaram positivamente a experiência. Para Luis Carlos da Silva, do 9º ano, a atividade trouxe novas descobertas. “Eu nunca tinha feito um fanzine. Achei legal porque pude misturar desenho, escrita e recortes. Foi um trabalho muito bom que fez a gente se divertir, criar histórias e em que aprendemos muito”.

Metodologia e etapas do projeto

O processo de criação do fanzine seguiu cinco etapas, como:

  • Apresentação do gênero: os professores mostraram exemplos de fanzines e explicaram sua história e função cultural;
  • Escolha de temas: os alunos decidiram coletivamente os assuntos a serem abordados, como meio ambiente, cultura local e cotidiano escolar;
  • Produção de conteúdo: os alunos elaboraram textos, poesias, ilustrações e colagens;
  • Diagramação manual: o material foi montado artesanalmente, valorizando a criatividade;
  • Socialização: cada grupo apresentou seu fanzine para a turma, promovendo a troca de ideias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Educação estudantes fanzines simões filho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Fanzines estimulam leitura e criatividade em escola de Simões Filho
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x