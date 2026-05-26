Feira de Santana recebe evento gratuito sobre educação pública

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A 6ª edição do projeto itinerante “Educação é da Nossa Conta – Na Estrada” será realizada nesta quinta-feira, 28, no Colégio Estadual em Tempo Integral Ana Angélica Vergne de Morais, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. O encontro é voltado para estudantes, gestores públicos, dirigentes municipais e profissionais da educação de municípios da microrregião feirense.

A programação começa às 8h e segue até as 16h30, com uma agenda formada por minicursos, oficinas e seminários voltados aos principais desafios da educação pública, debatendo caminhos para melhorar a gestão escolar e o aprendizado dos estudantes.

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Entre os temas abordados estão a Nova Lei de Licitações, ICMS Educacional, financiamento da educação, planejamento educacional e políticas para a primeira infância. O evento também busca fortalecer a troca de experiências entre profissionais da área e ampliar o acesso a informações técnicas e orientações práticas.

O evento contará ainda com a participação de especialistas integrantes dos Tribunais de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da Secretaria de Educação do Estado (SEC/BA) que irão compartilhar seus conhecimentos com os participantes.

Um dos destaques da programação será o atendimento personalizado oferecido por técnicos do FNDE, disponível durante todo o evento. Os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre pendências, sistemas, prestação de contas e transferências de recursos federais destinados à educação.

Cidade de Feira de Santana recebe evento gratuito - Foto: Divulgação

Também está prevista uma oficina sobre “Acesso a informações públicas: legislação, protocolo e acompanhamento do pedido”, com orientações práticas sobre transparência e fiscalização das políticas públicas educacionais.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até esta quarta-feira, 27, por meio do link: http://bit.ly/49hoO06.

Projeto busca fortalecer gestão e qualidade da educação pública

O projeto Educação é da Nossa Conta é promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA). A iniciativa percorre municípios baianos levando orientação técnica e espaços de diálogo sobre os principais desafios da educação pública.