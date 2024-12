Festival SESI reúne projetos científicos de estudantes de todo Brasil

Experiências desenvolvidas por estudantes poderão ser conhecidas no Festival Sesi - Foto: Jefferson Peixoto | Coperphoto - Sistema FIEB

Nos dias 13 e 14 de dezembro Salvador recebe a primeira edição do Festival Sesi de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), que acontecerá na Escola Djalma Pessoa, em Piatã, com entrada gratuita e um convite irrecusável para toda família vivenciar na prática o conceito de criatividade e inovação.

Realizado pelo Serviço Social da Indústria (SESI) da Bahia através da Escola SESI Bahia, o festival pioneiro pretende contribuir para o fortalecimento da educação científica e tecnológica do estado, ao tempo que cria um ambiente convidativo para expor projetos bem sucedidos de estudantes e pesquisadores de iniciação científica da Rede SESI de ensino e de outras instituições públicas e privadas de educação.

“Educação é um dos focos de atuação do SESI Bahia, e ao realizar o Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação, o objetivo é extrapolar para toda a sociedade as experiências que são desenvolvidas intramuros nas nossas escolas, as do SESI, mas também as escolas das redes públicas e particular da Bahia. Pensamos para Salvador um evento que traga um novo foco para a educação e que também funcione como uma oportunidade de lazer, informação e aprendizado lúdico para o calendário da cidade”, defende Armando da Costa Neto, diretor superintendente do SESI Bahia.

Como pano de fundo, o evento busca difundir o conceito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics) - ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, em português -, como mobilizador de competências e habilidades para o século XXI, com ênfase no pensamento crítico, solução de problemas, criatividade, inovação, comunicação e colaboração.

Os vsitantes poderão ver de perto pesquisas científicas inovadoras voltadas para resolver problemas reais e assinadas por estudantes dos anos finais do ensino fundamental (9º ano) e ensino médio de todo Brasil na I Feira Nacional de Iniciação Científica (FENIC), que irá expor 120 projetos de pesquisa de 286 estudantes de instituições de ensino privadas e públicas de 13 estados brasileiros: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe.

Em sua edição inaugural, a FENIC é realizada em parceria com a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), num total de 120 projetos selecionados. Ao todo, a feira recebeu 385 inscrições de estudantes de mais de 90 cidades brasileiras.

Meu amigo robô

Outra atração do Festival SESI CTI que promete dar o que falar é o Torneio Regional de Robótica FIRST LEGO League Challenge que, com o tema “Submerged” em 2024, desafia estudantes de 9 a 15 anos a desenvolverem soluções inovadoras para os problemas ambientais marinhos a partir da construção de robôs 100% feitos de LEGO e programados para cumprirem uma série de missões.

O festival apresenta atividades para todas as idades, a exemplo de oficinas de robótica e exercícios de raciocínio lógico, com inscrições realizadas na hora. O espaço foi estruturado dentro do Buzu Tec, um ônibus itinerante totalmente reformado e decorado de forma lúdica onde os participantes poderão ter o primeiro contato com esse mundo e ver na prática as etapas da programação de um robô, bem como interagir com robôs em exposição.

"A robótica educacional amplia o interesse dos estudantes pelo conhecimento ao estimular a curiosidade, o pensamento crítico e o protagonismo no aprendizado. Além de desenvolver habilidades em pesquisa e programação, ela engaja os alunos de forma prática e interdisciplinar, conectando a escola com a realidade ao redor. Essa abordagem não só melhora a aprendizagem, como também prepara os jovens para atuarem além do ambiente escolar, integrando-se a espaços como empresas e a própria comunidade", defende Cléssia Lobo, superintendente executiva de Educação e Cultura do SESI Bahia.

Queridinho da cultura pop, o cubo mágico vai movimentar admiradores e praticantes durante o festival. O Torneio de Cubo Mágico põe em prova o raciocínio lógico, a concentração e a coordenação motora dos seus competidores. Nos dias do evento, serão duas competições oficiais organizadas pela World Cube Association (WCA).

A competição, aberta ao público mediante inscrição prévia no site oficial da WCA, contará com grandes nomes da comunidade do cubo mágico, como os delegados da WCA João Vinícius Santos, Marjorie Nunes e Kalani Oliveira, além da presença da youtuber Suzane Coelho, referência na prática.

SERVIÇO:

I Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação

Quando: 13 e 14 de dezembro

13/12 (sexta-feira) - 9h às 18h

14/12 (sábado) - 9h às 15h

Onde: Escola Djalma Pessoa - Piatã

Entrada gratuita

Retirada de Ingressos: Sympla ou no Local

Estacionamento: Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) - Endereço: R. Dep. Paulo Jackson, 869 - Piatã.

Vans de translado para o festival partindo a cada 5 minutos

Estacionamento e translado gratuitos