Formações gratuitas capacitam jovens baianos na área de tecnologia

Alexandre teve oportunidade em curso, desenvolve carreira em Linguagem de Programação e já trabalha - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

Analista de dados e programação, Alexandre Santos Ribeiro estava concluindo o ensino médio profissionalizante no Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (Ceeptic) de Lauro de Freitas quando descobriu o Programaê, um ecossistema de aprendizado de programação que oferta diversos cursos na área de programação, em diferentes níveis, linguagens e aplicações, construídos com foco em aprendizado e nas práticas do mercado de trabalho.

O curso escolhido por Alexandre na época foi o de Introdução à Linguagem de Programação, área hoje na qual ele está desenvolvendo uma carreira.

“O curso foi a porta de entrada para meu desenvolvimento e aprimoramento na área de programação, pois me proporcionou solidificar assuntos já conhecidos e vistos, com informações totalmente novas”, conta Alexandre, que hoje trabalha na Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (Seplan) com análise e visualização de dados e programação.

“Foi de suma importância para eu decidir os caminhos corretos a percorrer e descobrir a paixão por esse setor tão buscado atualmente na área de TI”, reconhece.

O Programaê oferece vagas gratuitas em cursos na área de ciência e tecnologia para toda a população baiana desde que foi lançado, há três anos.

Cerca de 17 mil jovens já tiveram acesso a bolsas integrais de estudo. A iniciativa é executada pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com uma das principais startups de educação empreendedora do Brasil, a Digital Innovation One (DIO). A startup traz na trajetória a emissão de 23.186 certificados de conclusão nas mais variadas áreas da computação e linguagens de programação.

“A parceria com a DIO continua com o lançamento de mais dois cursos de primeiros passos em tecnologia e criação de sites”, explica o jornalista e coordenador do Programaê, Sócrates Santana.

“Mas, além da DIO, iniciamos uma nova parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Escola do Trabalhador 4.0, em que oferecemos a licença do pacote Office e dezenas de cursos básicos, intermediários e avançados, desde a montagem de uma planilha de Excel até o desenvolvimento de um software.”

Juntos, a Escola do Trabalhador 4.0 e o Programaê estão oferecendo cinco milhões de vagas gratuitas em mais de 140 cursos de capacitação na área de ciência e tecnologia.

Os usuários que não tiverem como fazer o acesso em casa poderão ainda buscar as unidades dos Espaços Colaborar distribuídas em 21 municípios da Bahia e que contam com monitores para auxiliar os alunos.

A Secti planeja expandir essa ação para os Centros Sociais Urbanos (CSU), ampliando o acesso às oportunidades de capacitação.

Emprego e estágio

Além da oferta de cursos – como manutenção de computadores, Inteligência Artificial e letramento digital –, o portal Escola do Trabalhador disponibiliza informações sobre oportunidades de emprego, estágios e outros temas.

No ato da inscrição (realizada no site www.cadastro.escoladotrabalhador40.com.br), o aluno ganha uma licença do Pacote Office.

“Esse tipo de ação, assim como a criação da Coordenação Geral de Políticas de Juventudes (Cojuve), tem mostrado que o Governo da Bahia tem acompanhado o movimento de transição geracional sem precedentes no Brasil e no mundo”, aponta Sócrates Santana.

Nova geração

“Isso significa mais lugares de tomada de decisão ocupados por uma nova geração de gestores públicos, na governadoria, na cultura, na educação, nos direitos humanos, no meio ambiente, nos recursos hídricos, entre outros espaços de poder”, aponta.

“Logo, a Coordenação de Juventude é o reflexo de mais de 16 anos de políticas públicas, que culminaram neste novo momento de transição, liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues. Mais do que palavras, mudança de mentalidade do governo para acompanhar a alteração nas relações de trabalho, consumo e comportamento em geral da sociedade.”

Alexandre Ribeiro, que ao participar do curso introdutório de programação no Programaê ainda não tinha ideia real se trabalharia na área – como faz hoje –, percebe o papel imprescindível do Estado na melhoria da educação da sociedade. “Precisamos desses projetos para mudar a perspectiva de jovens baianos em situações delicadas, garantindo um acesso às inovações, às tecnologias e, principalmente ofertando, trabalho”, destaca.

Mercado

O titular da Secti, André Joazeiro, enfatiza o quanto essa é uma oportunidade essencial para capacitar a população baiana em programas demandados pelo mercado de trabalho.

“O domínio de ferramentas como Word, Excel e até mesmo o ChatGPT pode aumentar significativamente a produtividade das empresas”, diz. “A capacitação não apenas qualifica o profissional, mas também eleva a rentabilidade das empresas que contratam esses profissionais capacitados.”

CURSOS GRATUITOS

Programaê / Escola do Trabalhador 4.0

Plataformas que ofertam diversos cursos gratuitos

na área de tecnologia, em diferentes níveis, linguagens e aplicações

Órgão: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti)

Lançamento: 2021

Mais informações em www.ba.gov.br/ secti/134/cursos