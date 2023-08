Governo aumentará carga horária de novo ensino médio

Para reelaborar o Novo Ensino Médio, o governo Lula (PT) transferirá 300 das 1.200 horas de matérias optativas para as matérias tidas como “clássicas”, a exemplo de matemática e português.



O Novo Ensino Médio entrou em vigor no ano de 2017, durante a gestão Temer (MDB), e passou a destinar 40% das aulas em disciplinas optativas. Secretários estaduais de Educação e movimentos da sociedade civil criticam o modelo e pressionam o governo através por exemplo da consulta pública (Portaria n° 399). O motivo é que a maioria dos professores não está habilitada a lecionar boa parte das matérias optativas, como oratória e liderança;

A consulta pública envolveu, entre outras coisas, 12 webinários com especialistas, audiências públicas com entidades do setor educacional, cinco seminários organizados pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) e uma pesquisa com a comunidade escolar, feita pelo WhatsApp e respondida por mais de 105 mil pessoas.