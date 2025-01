Governo da Bahia faz balanço da educação e alinha ano letivo de 2025

O enfrentamento do abandono escolar reflete uma série de iniciativas voltadas à permanência dos estudantes - Foto: Matheus Landim GOVBA

O governador do Estado Jerônimo Rodrigues esteve reunido com mais de mil profissionais da educação para discutir os avanços da rede estadual em 2024 e alinhar as metas para o próximo ano letivo, destacando a redução de 50% no abandono escolar como uma das prioridades para 2025

Participaram do encontro, realizado por videoconferência, diretores e vice-diretores de escolas estaduais, além de dirigentes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) da Bahia.

O enfrentamento do abandono escolar reflete uma série de iniciativas voltadas à permanência dos estudantes, como investimentos em infraestrutura, ampliação do transporte escolar e programas de apoio pedagógico e social. Dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que a Bahia avançou no Ideb, indicador que mede o desempenho dos estudantes em exames de larga escala. Em 2023, a Bahia alcançou a nota 3,7, uma evolução em relação a 2021, com 3,5, e 2019, com 3,2, no desempenho dos colégios estaduais de ensino médio.

O governador agradeceu o empenho dos profissionais da educação e reafirmou o compromisso de avançar em 2025. “Fiz questão de encerrar minha agenda pública do ano com este encontro, reafirmando nosso compromisso com os estudantes. Embora ainda haja muito a fazer, os resultados alcançados nos dão esperança. Em 2025, continuaremos trabalhando para garantir que mais crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade e possam construir um futuro melhor.”

De acordo com Aline Oliveira, diretora do NTE de Bom Jesus da Lapa, os resultados de 2024 são fruto de um esforço coletivo que aponta o caminho para os próximos desafios. “Nossa equipe vem acompanhando a evolução e a mudança das escolas, as metas que têm sido estabelecidas, passo a passo, e que se refletem nos resultados das últimas avaliações. Conseguimos avançar na superação das deficiências na aprendizagem dos nossos meninos e meninas, mas ainda há trabalho a ser feito. Em 2025, nosso compromisso é intensificar estratégias articuladas, priorizando a aprendizagem como instrumento de qualidade de vida e buscando resultados ainda mais expressivos em todas as unidades escolares.”

Avanços e novas metas

Em 2024, mais de R$ 1,8 bilhão foram investidos na construção de 39 novas escolas, na reforma de 44 unidades e na implementação de complexos poliesportivos, além de outras ações para modernizar os espaços escolares. Para o governador Jerônimo Rodrigues, o trabalho das equipes nos territórios tem sido fundamental para garantir uma educação mais inclusiva. “Os avanços mostram que estamos no caminho certo, mas precisamos intensificar nossos esforços para que mais crianças e jovens permaneçam na escola”, destacou.

As metas para 2025 incluem a ampliação do ensino integral, o fortalecimento de políticas de permanência estudantil e a adoção de tecnologias educacionais para modernizar o processo de ensino e aprendizagem. A secretária da Educação, Rowenna Brito, ressaltou a relevância do planejamento integrado. “O combate ao abandono escolar continua sendo um grande desafio, mas os avanços que tivemos nos dão a certeza de que é possível garantir os direitos educacionais em todos os territórios da Bahia”, afirmou.