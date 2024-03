Governo da Bahia formaliza adesão a programa estudantil | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) defendeu nesta segunda-feira, 11, a importância dos estudos e dos investimentos na Educação de forma integrada entre os governos Federal, estadual e municipais. A gestão estadual formalizou, nesta manhã, a adesão ao programa federal Pé-de-Meia, com a presença dos ministros da Casa Civil e da Educação, Camilo Santana e Rui Costa, respectivamente.

“Nenhuma palavra melhor do que a integração para se definir a Educação. Não se pode aguardar que os municípios ou os Estados ou a União possam fazer sozinhos a Educação", disse, durante discurso, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

E complementou: “Os investimentos do governo Federal vão desde a creche, porque se nós não prepararmos os meninos e meninas desde a creche, eles não estarão prontos para entrar no ensino médio”.

O governador lembrou ainda que o Pé-de-Meia vem reforçar outros programas já realizados na Bahia, para promover a permanência dos estudantes nas escolas.

“Quem já recebe o Bolsa Família, a partir dos responsáveis e o Bolsa Presença, agora vai receber o Pé-de-Meia. E ainda temos o programa de monitoria, que também oferece uma ajuda de custo. Tudo isso é um ajuste da política pública para garantir essa turma na escola, em tempo integral”, enfatizou Jerônimo.

O Pé-de-Meia, instituído pelo governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento, além dos depósitos de mil reais ao final de cada ano concluído, mas estes o estudante só poderá retirar da poupança após se formar no ensino médio. Considerando as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno.