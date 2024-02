Governo destina R$ 410 milhões para merenda nas escolas do estado | A TARDE

Os estudantes das 1.082 unidades escolares atendidas pelo Governo do Estado da Bahia irão contar com refeição completa durante no ano letivo 2024. De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), R$ 410 milhões estão garantidos no orçamento apenas para a alimentação dos 650 mil alunos que estão matriculados nas escolas instaladas nas 417 municípios da Bahia

Desse total, R$ 318 milhões vem dos cofres do estado por meio do orçamento para o Programa de Alimentação Escolar. Outros 92 milhões são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Governo Federal.

Por meio desta iniciativa, são ofertadas 30 milhões de refeições, por mês, em 1.082 escolas estaduais e 674 anexos. Diariamente, são servidas cinco alimentações, desde o café da manhã até a ceia, para garantir a segurança alimentar dos estudantes, bem como contribuir para a aprendizagem e a sua permanência na escola.



O Programa Alimentação Escolar visa contribuir para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis. A ação se dá em parceria com a Agricultura Familiar e o cardápio regionalizado, feito por nutricionistas, considera as diferentes culturas nos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Por decisão do Governo do Estado, a partir deste ano, 100% do valor repassado pelo PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da Agricultura Familiar. Isso representa um avanço em relação à lei nacional, que prevê que pelo menos 30% dos recursos deste programa sejam utilizados na Agricultura Familiar.