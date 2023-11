Governo disponibiliza 120 ônibus gratuitos para estudantes do interior | A TARDE

A Secretaria Estadual da Educação (SEC) está mobilizando toda a rede de ensino para dar suporte aos alunos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) neste domingo, 5, e no próximo, 12. Com a ação “Tô com Você no ENEM”, a pasta busca oferecer toda a assistência necessária ao bem-estar físico e emocional aos futuros universitários.

Em Salvador, o governo da Bahia garantiu catraca livre no metrô, para todos que vão fazer a prova, assim como a entrega de adesivos motivacionais, nas estações Acesso Norte, Lapa, Pirajá, Rodoviária e Tamburugy. Para embarcar, sem pagar a tarifa, os candidatos devem se dirigir às catracas exclusivas para este acesso e apresentar o comprovante de inscrição e um documento de identidade com foto. Os soteropolitanos também receberão kits de lanche e higiene.

Já no interior, a SEC assegura aos concluintes de todas as modalidades e ofertas de ensino da rede estadual, inscritos no Enem, kits de lanche e higiene, além de transporte gratuito para os que residem nos municípios que não sediarão a aplicação da prova, bem como os que possuem endereço em distritos e povoados distantes das cidades onde acontecerão o exame. A estimativa é a de que 120 ônibus sejam utilizados para transportar os estudantes, ida e volta, aos locais das provas.

“Os estudantes têm um encontro marcado, nos dias 5 e 12, para a realização das provas do Enem. A SEC está dando o apoio para que tenham o melhor desempenho, com gratuidade do metrô na capital e ônibus interior até os locais da prova. A dica, agora, é confiança e tranquilidade”, afirma a secretária da Educação da Bahia, Adélia Pinheiro.

Mais apoio

As escolas da rede estadual de ensino intensificam as atividades preparatórias com foco no Enem, nesta última semana que antecede a primeira fase do exame com oficinas, feiras temáticas e palestras motivacionais. São oferecidos também aos estudantes conteúdos digitais educacionais, disponíveis no portal da SEC, além do apoio dos professores na motivação e revisão dos conteúdos.

Dentre as ações realizadas no sentido do fortalecimento das aprendizagens e preparação para os processos seletivos de ingresso ao Ensino Superior, a SEC oferta o programa Universidade para Todos (UPT), realizado em parceria com as universidades estaduais (UNEB, UESC, UEFS e UESB) e a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB).

Nesta sexta-feira, 3, e sábado, 4, por exemplo, além de palestras abordando a temática emocional antes das provas e as cinco competências da Redação do ENEM, os estudantes de 11 municípios baianos vão participar de aulões voltados para os componentes curriculares de Português, Matemática, Geografia e Biologia.