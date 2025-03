Governo do Estado convoca mais 82 professores aprovados em seleção

Professores aprovados em processo seletivo devem apresentar documentos para análise. - Foto: Reprodução

O Diário Oficial do Estado deste sábado, 22, traz a lista dos 82 candidatos classificados na seleção pública para contratação temporária de pessoal na função de professor da Educação Básica.

Os profissionais foram selecionados em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), por meio do Processo Seletivo Simplificado realizado pela secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

Os candidatos convocados devem enviar os documentos digitalizados exigidos pelo edital, no período de 24 a 28 de fevereiro, para o correio eletrônico [email protected].

São eles: diploma registrado de conclusão do curso de nível superior do curso de Licenciatura Plena para a função temporária que concorreu, expedido por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso; carteira de identidade; CPF; certidão de nascimento ou de casamento; e título de eleitor e comprovantes dos dois últimos pleitos ou certidão de quitação eleitoral estão entre a documentação solicitada. A documentação será analisada preliminarmente pela Coordenação de Provimento e Movimentação.

Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26) deverão comparecer à sede da SEC, na Avenida Luiz Viana Filho nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, munidos da documentação (em original e fotocópia) relacionada no edital no referido prazo, no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h. Já aqueles selecionados para atuarem no interior do estado deverão comparecer nas sedes dos seus respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) com a documentação (original e fotocópia) listada no edital e já remetida ao endereço eletrônico, nos mesmos período e horários.

A convocação de professores através do Reda integra o conjunto de ações adotadas pela Secretaria da Educação visando o provimento de pessoal para garantir o pleno funcionamento do ano letivo nas escolas estaduais.

O Processo Seletivo Simplificado ofertou o total de 1.119 vagas para o cargo de professor da Educação Básica, já tendo sido habilitados 10.088 candidatos em 27 convocações. A SEC informa que o candidato que não atender a esta convocação, na forma e no prazo determinados, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.