Governo lança Fies Social para financiar 100% do ensino superior | A TARDE

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta sexta-feira, 16, o Fies Social, programa que possibilita o financiamento estudantil de até 100% para pessoas de baixa renda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Terão direito à nova versão do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), estudantes com renda familiar per capita de meio salário mínimo (R$ 706) inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Segundo o MEC, com o programa, mais de 100 mil estudantes poderão ser beneficiados em 2024.

Segundo a resolução, a cada processo seletivo do Fies, a partir da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão reservados 50% para este público. Outra medida prevista com a implementação do Fies Social é a reserva de vagas também, para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

“O Fies Social busca facilitar o acesso ao ensino superior por meio da concessão de financiamentos estudantis. Diferentemente do fundo tradicional, essa nova versão tem como objetivo principal atender às necessidades dos estudantes de baixa renda e cumprir um papel transformador na sociedade, já que cria condições melhores de acesso e permanência no ensino superior”, aponta o MEC