IAT abre 1200 vagas para formações em Inovação e Tecnologias

O Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão ligado a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, abriu nesta segunda-feira, 7, inscrições para 1.200 vagas de formações em Inovação e Tecnologias Educacionais para profissionais da rede estadual de educação.

Disponibilizado no formato online, através do Google Sala de Aula, de 16 de novembro a 9 de dezembro, o curso têm como objetivo permitir que os os professores se apropriem das diversas abordagens pedagógicas e como elas podem ser aplicadas em sala de aula através das tecnologias educacionais.

De acordo com o coordenador de Aprendizagem Criativa e Cultura Maker do IAT, Arlindo Santiago, esta será uma oportunidade que os professores terão de conhecer diversas tecnologias que fazem parte de um contexto não tão comum a sala de aula.

“Queremos provocar o uso destas tecnologias dentro da sala de aula com os estudantes, com a participação, criação e colaboração, porque existem tecnologias que estão há muito tempo sendo exploradas no mercado, mas ainda não fazem parte do cotidiano das e escolas, e têm também tecnologias que surgiram agora, que podem ajudar bastante, tanto no desenvolvimento cognitivo dos estudantes quanto na própria apropriação deles dos conteúdos que os professores estão passando", afirma.

Os cursos disponibilizados pelo Instituto são: ‘Crie seu app’, ‘Transmissão criativa’, ‘Programação com Scratch’, ‘Realidade aumentada na prática’, ‘Imagine, modele e imprima’, ‘Formação Continuada em Tecnologia – Turma 3’, ‘APB - Aprendizagem Baseada em Problemas’ e ‘Metodologias Ativas’. As formações possuem carga horária de 20 horas e serão ministradas por facilitadores da equipe IAT. Ao todo serão 1.200 vagas, sendo 150 para cada curso, e os interessados devem se inscrever até o dia 11 de novembro.

Faça aqui a sua inscrição