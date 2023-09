IFBA oferta cursos técnicos gratuitos para quem tem Ensino Médio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) oferta 580 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos no campus Salvador, através de sorteio eletrônico. Para se candidatar, é preciso realizar a inscrição no sistema, gratuitamente, até o dia 22 de setembro.

Os cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma subsequente, são destinados aos estudantes, que até a data de sua matrícula no IFBA, já tenham terminado o ensino médio (1º ao 3º ano).

As oportunidades para essa forma de curso, na capital baiana, são nas áreas de automação industrial (90), eletrotécnica (70), hospedagem (90), manutenção mecânica industrial (90), instalação e manutenção eletrônica (90), instrumento musical (60) e saneamento (90). As vagas são divididas entre o primeiro e o segundo semestre de 2024.

A seleção, apenas para os cursos técnicos subsequentes, será realizada por meio de sorteios eletrônicos que devem acontecer de 10 até 14 de outubro. O sorteio ocorrerá no campus em que cada oferta de vagas é disponibilizada e será transmitido pela TV IFBA, sendo de acesso público nos horários que serão estabelecidos e divulgados em ingresso.ifba.edu.br, após a confirmação das inscrições. Conforme o cronograma do edital, o resultado definitivo dos sorteios será publicado em 9 de novembro.

Uma das opções de curso técnico subsequente em Salvador é hospedagem que pode ser cursado em um ano e meio. A formação técnica é oferecida no turno da noite e tem como objetivo geral formar profissionais para atuar com competência nas atividades operacionais dos meios de hospedagem de pequeno, médio e grande porte, dentro das novas exigências do mundo do trabalho globalizado.

Além de atuar em atividades operacionais dos setores de recepção e governança em meios de hospedagem, o profissional formado pelo IFBA estará apto a desempenhar atividades em setores de alimentos e bebidas, lazer e vendas.

O mais novo curso subsequente ofertado no campus Salvador é instrumento musical. Sua primeira turma ingressou no segundo semestre de 2023. Com duração mínima de três semestres e aulas diurnas, instrumento musical oferece vagas para baixo elétrico, bateria, clarinete, contrabaixo acústico, fagote, flauta, percussão, piano/teclado, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violino e violoncelo.



Com seleção diferenciada dos demais cursos, para ingressar em instrumento musical será preciso passar pelas etapas de sorteio eletrônico e pela análise do vídeo de sua execução musical, conforme descrito no edital. É possível conhecer um pouco dos outros cursos em portal.ifba.edu.br/salvador.

O IFBA também oferece vagas em cursos integrados para quem, até a data de sua matrícula no IFBA, tenha concluído o ensino fundamental (1ª a 8ª série/ 1º ao 9º ano) e queira cursar o Ensino Médio e o Ensino Técnico ao mesmo tempo. A seleção para os cursos integrados será por meio de provas e possui taxa de inscrição no valor de R$50.

No campus Salvador, as oportunidades para essa forma de curso são nas áreas de automação industrial (70), eletrotécnica (80), geologia (35), química (90), refrigeração e climatização (80), edificações (80), mecânica (70) e eletrônica (80).