Inep divulga gabarito oficial do Enem nesta terça; saiba o horário | A TARDE

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai disponibilizar nesta terça-feira, 14, o gabarito oficial e os cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas aconteceram nos últimos dois domingos e contaram com a presença de milhões de estudantes.

Anteriormente, o edital e publicação do gabarito era só no dia 24, mas no domingo, 12, o ministro da Educação Camilo Santana e presidente do Inep Manuel Palacios anunciaram a nova data durante a coletiva. Os gabaritos serão divulgados nesta terça-feira, 14. às 19h.

O Inep divulgou um balanço preliminar que indica 68% de participação entre os incritos no último domingo. No entanto, os números definitivos dependem da consolidação por parte da instituição aplicadora e só devem ser informados em 16 de janeiro de 2024.

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é considerado a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.